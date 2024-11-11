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    • Ловчев прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Акроном»

    Ловчев прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Акроном»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на победу команды над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ.

    «Акрон» безобразно сыграл в матче со «Спартаком». Не могу объяснить, что делала оборона тольяттинцев. Детские тренеры, научите их!

    «Спартак» играл великолепно. Деян Станкович уже определился с игроками в линии нападения, они уже показывают хорошее взаимодействие», – сказал Ловчев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731313321
    Терзают смутные сомнения! А как по другому? Одинаковые по классу команды и так безвольно проиграть глухому середняку! Гыгыгы
    Ответить
    FCSpartakM
    1731316285
    ждем осечки, что бы послушать максимально противоположную оценку от Серафима
    Ответить
    saf05
    1731317902
    Флюгер развернулся по ветру
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    vvv123
    1731320226
    Акрон -- команда пердива. Невероятное количество проколов и ошибок: точно паса нет, техника примитивная, единоборства проигрывают сплошь...
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    Тинез Розоп
    1731320692
    Но если бы Акрон не сыграл безобразно , то тогда Спартак не сыграл бы великолепно? так получается...
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    Cleaner
    1731333991
    Ловчев принял перед интервью грамм 350 для храбрости. Спартак играл великолепно??? Ну РЖУ ни могу!!!
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