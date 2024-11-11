Ловчев прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Акроном»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на победу команды над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ.

«Акрон» безобразно сыграл в матче со «Спартаком». Не могу объяснить, что делала оборона тольяттинцев. Детские тренеры, научите их!

«Спартак» играл великолепно. Деян Станкович уже определился с игроками в линии нападения, они уже показывают хорошее взаимодействие», – сказал Ловчев.

Дубли оформили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).

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