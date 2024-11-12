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    Корнеев прокомментировал результативность Угальде

    Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев не согласился с выбором нападающего «Спартака» Манфреда Угальде лучшим игроком матча 15‑го тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась победой москвичей со счетом 4:0.

    «Угальде только и забивает, что командам, которые идут в нижней части турнирной таблицы. По мне, Бонгонда был лучшим. Мы видим, насколько человек функционален в последние игры, в этом матче тоже. Он был опасен постоянно. Да, Мартинс сильно отыграл, Барко очень хорош был сегодня», – сказал Корнеев.

    • Голы у «Спартака» в этом матче забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.
    • Костариканец забил в этом сезоне 9 голов в 18 встречах.
    • Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками. Тольяттинцы идут в РПЛ 9-ми с 16 баллами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1731396334
    ...кто из вас только не списывал со счетов Угальде до начала чемпа? И что?... Он трудяга и боец! Заслужил...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731400012
    Слабенькие игроки. Им бы только барахтаться с клубами из подвала турнирной таблицы и пенальти пробивать. Неликвид одним словом. Гыгыгы
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    Питерский князь
    1731401492
    Да там весь состав беспонтовый. Чисто, позор РПЛ.
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    R_a_i_n
    1731403146
    Бонгонда дубль, Угальде дубль и ассист. Конкретно в этом матче думаю Угальде правильный выбор. А так да, у Бонгонда последние матчи в огне.
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