Корнеев прокомментировал результативность Угальде

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев не согласился с выбором нападающего «Спартака» Манфреда Угальде лучшим игроком матча 15‑го тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась победой москвичей со счетом 4:0.

«Угальде только и забивает, что командам, которые идут в нижней части турнирной таблицы. По мне, Бонгонда был лучшим. Мы видим, насколько человек функционален в последние игры, в этом матче тоже. Он был опасен постоянно. Да, Мартинс сильно отыграл, Барко очень хорош был сегодня», – сказал Корнеев.

Голы у «Спартака» в этом матче забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.

Костариканец забил в этом сезоне 9 голов в 18 встречах.

Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками. Тольяттинцы идут в РПЛ 9-ми с 16 баллами.

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