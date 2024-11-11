Спартаковец Бонгонда – о Дзюбе: «Кто это?»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда не знает форварда «Акрона» Артема Дзюбу.
- В воскресенье команды встречались в 15-м туре АПЛ.
- Спартаковцы разгромили соперника со счетом 4:0, Бонгонда оформил дубль.
- Дзюбу заменили на 67-й минуте матча при счете 0:3. Артем – воспитанник «Спартака».
– Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Как вам его игра?
– Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его.
Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете – я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.
– Вы не знаете Дзюбу? Это лучший бомбардир в истории РПЛ, нападающий «Акрона», с которым вы играли.
– Хорошо, но я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете.
Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде.
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