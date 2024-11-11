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    Спартаковец Бонгонда – о Дзюбе: «Кто это?»

    Вингер «Спартака» Тео Бонгонда не знает форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

    • В воскресенье команды встречались в 15-м туре АПЛ.
    • Спартаковцы разгромили соперника со счетом 4:0, Бонгонда оформил дубль.
    • Дзюбу заменили на 67-й минуте матча при счете 0:3. Артем – воспитанник «Спартака».

    – Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Как вам его игра?

    Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его.

    Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете – я играю за «Спартак». Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке.

    – Вы не знаете Дзюбу? Это лучший бомбардир в истории РПЛ, нападающий «Акрона», с которым вы играли.

    – Хорошо, но я, к сожалению, не россиянин, поэтому не могу знать всех игроков. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете.

    Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (28)
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    Питерский князь
    1731328636
    А у самого иконка Дзюбы в шкафу. В тайне дрочит на него.
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    Spartak_forv@
    1731332188
    Урыл журналиста
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    Semenycch
    1731334109
    Этот парень выставил себя идиотом! Российский футболист играющий в Конго обязан знать лидеров тамошнего футбола! И если ты, недоделанный, играешь в России, то ты обязан знать Российских футболистов и тем более лучших из этих Российских футболистов.
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    Fju-2
    1731334902
    Счастье в неведении.
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    saf05
    1731336145
    Звезду словил
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    alefreddy
    1731337003
    не признал игрочишку
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    subbotaspartak
    1731337110
    И во время игры так и не заметил...
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    Интерес
    1731338156
    ОН знает,кто ему платит деньги,а остальное-необоснованные претензии.Вот "россиянина" Дугласа подобное спросить будет правильно.До предоставления гражданства,желательно.
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    смолов федор
    1731339590
    а кто сам этот бонгонга?
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    FWSPM
    1731342094
    Ничего в следущий раз обязательно афтограф возмет
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