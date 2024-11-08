9 ноября на городском стадионе «Арсенал Дзержинск» примет «Минск» в рамках 28-го тура белорусской Высшей лиги. Игра обещает быть интригующей: команды находятся на разных уровнях по текущей форме, что может оказать влияние на исход.

«Арсенал»

«Арсенал Дзержинск» занимает 10-е место с 33 очками после 27 туров. Команда переживает сложный период, проиграв в четырех последних матчах. Оборона является слабым местом клуба – в последних пяти играх команда пропустила 11 голов, а за последние семь матчей не смогла ни разу удержать свои ворота «сухими». Средняя результативность команды в последних пяти матчах составляет 0.6 гола за игру, что также указывает на слабую атаку. Лучший бомбардир команды, Юрий Ловец, забил всего 6 голов в 26 матчах.

Последние матчи «Арсенала»:

«Минск»

«Минск» занимает 13-е место с 27 очками после 27 туров и находится в лучшей форме по сравнению с соперником. Команда не проигрывает в трех последних матчах, стабильно забивая в последних пяти играх. Нападение работает слаженно – за последние пять матчей «Минск» забил 7 голов, а главный бомбардир M. Djimet на счету имеет 6 голов в 8 матчах. Оборона, хоть и не идеальная, пропустила в среднем 1 гол за последние пять матчей, что лучше показателя «Арсенала Дзержинск».

Последние матчи «Минска»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Минск» доминирует над «Арсеналом Дзержинск», не проигрывая в 7 из 8 последних игр против этого соперника. Последняя встреча завершилась неожиданной победой «Арсенала» со счетом 2:1, но до этого «Минск» неоднократно добивался успеха в матчах с этим соперником. Историческое преимущество и недавняя форма «Минска» могут повлиять на исход предстоящего матча.

Последние встречи:

«Минск» 1:2 «Арсенал Дзержинск»

«Минск» 2:0 «Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» 0:0 «Минск»

«Минск» 0:0 «Арсенал Дзержинск»

«Минск» 2:0 «Арсенал Дзержинск»

Статистика

«Арсенал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия поражений: 4 игры подряд

«Минск»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия матчей с голами: 5 игр подряд

Прогноз на матч «Арсенал» – «Минск»

Исходя из текущей формы и статистики, «Минск» выглядит предпочтительнее. У «Арсенала Дзержинск» явные проблемы как в атаке, так и в защите, что делает их уязвимыми. «Минск», напротив, демонстрирует стабильность и больше шансов на успех. Ожидается, что гости воспользуются слабостями обороны «Арсенала Дзержинск» и смогут добыть результат. Прогнозируется умеренно результативный матч с небольшим преимуществом в пользу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Минска» – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Минска» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с минимальным перевесом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Минска» за 6.50.

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