8 ноября на «Стадионе Велодром» «Марсель» принимает «Осер» в рамках 11-го тура Лиги 1. Идущий на втором месте «Марсель» готовится к встрече с командой из середины турнирной таблицы, демонстрируя стабильные результаты на своем поле.

«Марсель»

«Марсель» занимает 2-е место с 20 очками и активно борется за лидерство. В последних матчах команда показывает высокую результативность, особенно в играх с равными по классу соперниками. Лидер атак, Мэйсон Гринвуд, уже забил 7 мячей, помогая своей команде оставаться в числе лидеров. За последние пять игр «Марсель» забил 8 голов, что подтверждает их атакующий потенциал, но команда также пропустила 6 голов, что указывает на определенные уязвимости в обороне.

Последние матчи «Марселя»:

«Осер»

«Осер» занимает 10-е место с 13 очками и активно укрепляет свои позиции в середине таблицы. В последних матчах «Осер» набрал хорошую форму: команда не проигрывает три тура подряд, и их нападение выглядит остро, особенно в последних пяти играх, где «Осер» забил 12 голов. Хамед Траоре – основной бомбардир, оформивший 4 гола. Однако на выезде команде сложнее поддерживать темп, и защита также не всегда справляется с задачами, пропустив в среднем 1.2 гола за игру за последние пять туров.

Последние матчи «Осера»:

Личные встречи

«Марсель» традиционно успешно выступает против «Осера», выиграв четыре последних очных матча. Это дает команде моральное преимущество и подчеркивает их превосходство в этой паре. На своем поле «Марсель» стабильно добивается результата, и история последних встреч подтверждает силу хозяев.

Последние встречи:

«Марсель» 2:1 «Осер»

«Осер» 0:2 «Марсель»

«Осер» 0:2 «Марсель»

«Марсель» 3:0 «Осер»

Статистика

«Марсель»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 1.2

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Победы подряд: 4 матча против «Осера»

«Осер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.4, пропускает – 1.2

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Марсель» – «Осер»

С учетом текущей формы обеих команд и доминирования «Марселя» в очных встречах, вероятно, что хозяева смогут сохранить контроль над игрой. Ожидается результативный матч, в котором «Осер» также способен найти моменты для взятия ворот. Однако атакующий потенциал «Марселя» делает их фаворитом в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Марселя» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа хозяев при счете, позволяющем обеим командам отличиться.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Марселя» за 8.00.

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