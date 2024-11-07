8 ноября на «Стадионе Велодром» «Марсель» принимает «Осер» в рамках 11-го тура Лиги 1. Идущий на втором месте «Марсель» готовится к встрече с командой из середины турнирной таблицы, демонстрируя стабильные результаты на своем поле.
«Марсель»
«Марсель» занимает 2-е место с 20 очками и активно борется за лидерство. В последних матчах команда показывает высокую результативность, особенно в играх с равными по классу соперниками. Лидер атак, Мэйсон Гринвуд, уже забил 7 мячей, помогая своей команде оставаться в числе лидеров. За последние пять игр «Марсель» забил 8 голов, что подтверждает их атакующий потенциал, но команда также пропустила 6 голов, что указывает на определенные уязвимости в обороне.
Последние матчи «Марселя»:
- «Нант» 1:2 «Марсель»
- «Марсель» 0:3 «ПСЖ»
- «Монпелье» 0:5 «Марсель»
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
- «Страсбур» 1:0 «Марсель»
«Осер»
«Осер» занимает 10-е место с 13 очками и активно укрепляет свои позиции в середине таблицы. В последних матчах «Осер» набрал хорошую форму: команда не проигрывает три тура подряд, и их нападение выглядит остро, особенно в последних пяти играх, где «Осер» забил 12 голов. Хамед Траоре – основной бомбардир, оформивший 4 гола. Однако на выезде команде сложнее поддерживать темп, и защита также не всегда справляется с задачами, пропустив в среднем 1.2 гола за игру за последние пять туров.
Последние матчи «Осера»:
- «Осер» 4:0 «Ренн»
- «Лион» 2:2 «Осер»
- «Осер» 2:1 «Реймс»
- «Сент-Этьен» 3:1 «Осер»
- «Осер» 3:0 «Брест»
Личные встречи
«Марсель» традиционно успешно выступает против «Осера», выиграв четыре последних очных матча. Это дает команде моральное преимущество и подчеркивает их превосходство в этой паре. На своем поле «Марсель» стабильно добивается результата, и история последних встреч подтверждает силу хозяев.
Последние встречи:
- «Марсель» 2:1 «Осер»
- «Осер» 0:2 «Марсель»
- «Осер» 0:2 «Марсель»
- «Марсель» 3:0 «Осер»
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Победы подряд: 4 матча против «Осера»
«Осер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.4, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Марсель» – «Осер»
С учетом текущей формы обеих команд и доминирования «Марселя» в очных встречах, вероятно, что хозяева смогут сохранить контроль над игрой. Ожидается результативный матч, в котором «Осер» также способен найти моменты для взятия ворот. Однако атакующий потенциал «Марселя» делает их фаворитом в этом противостоянии.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Марселя» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа хозяев при счете, позволяющем обеим командам отличиться.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Марселя» за 8.00.
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