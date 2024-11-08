Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 21:35
Марсель
08.11.2024, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 3
Завершен
Осер
65' М. Гринвуд (П)
10' Л. Синайоко 43' Г. Перрен 45' Х. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
26
Мерлен
3
Брассье
26
Балерди
14
Лирола
12
Рабьо
23
Хейбьерг
11
Энрике
11
Роу
11
Гринвуд
11
Мопе
4-2-1-1-2
16
Леон
25
Хувер
92
Акпа
4
Ошо
14
Менса
22
Равелосон
42
Овусу
5
Дануа
25
Траоре
28
Перрен
9
Синайоко
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
14
Лирола
62
Мурильо
62
Мурильо
14
Лирола
3
Брассье
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
3
Брассье
11
Роу
8
Коне
8
Коне
11
Роу
11
Мопе
11
Ваи
11
Ваи
11
Мопе
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
5
Дануа
9
Бэйр
9
Бэйр
5
Дануа
28
Перрен
45
Онаиву
45
Онаиву
28
Перрен
Остались в запасе
Марсель
Осер
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Марсель - Осер
3
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
15
Офсайды
6
2
Количество передач
657
226
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
65
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.69
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Осера», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Осер»

«Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Марсель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+