08.11.2024, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-2-3-1
28
Рульи
26
Мерлен
3
Брассье
26
Балерди
14
Лирола
12
Рабьо
23
Хейбьерг
11
Энрике
11
Роу
11
Гринвуд
11
Мопе
4-2-1-1-2
16
Леон
25
Хувер
92
Акпа
4
Ошо
14
Менса
22
Равелосон
42
Овусу
5
Дануа
25
Траоре
28
Перрен
9
Синайоко
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
14
Лирола
62
Мурильо
62
Мурильо
14
Лирола
3
Брассье
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
3
Брассье
11
Роу
8
Коне
8
Коне
11
Роу
11
Мопе
11
Ваи
11
Ваи
11
Мопе
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
5
Дануа
9
Бэйр
9
Бэйр
5
Дануа
28
Перрен
45
Онаиву
45
Онаиву
28
Перрен
Остались в запасе
Марсель
Осер
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Марсель - Осер
3
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
15
Офсайды
6
2
Количество передач
657
226
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
65
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.69
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Осера», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Осер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»