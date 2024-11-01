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    • Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Кайсар», Премьер-лига Казахстана, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Кайсар», Премьер-лига Казахстана, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе Stadion Karasay в Петропавловске пройдет матч между «Кызыл-Жаром» и «Кайсаром» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Казахстана. Обе команды находятся в средней части таблицы, и исход этой встречи может оказаться важным для улучшения их позиций.

    «Кызыл-Жар»

    «Кызыл-Жар» идет на 9-м месте с 23 очками, набранными в 22 матчах. Несмотря на не самые высокие результаты, команда демонстрирует упорство в атаке, но испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в последних 10 играх подряд. Лучший бомбардир команды – Евгений Березкин, который уже забил 5 голов в сезоне. В пяти последних матчах «Кызыл-Жар» забил 5 голов и пропустил 7, причем сыграл вничью 1:1 в недавней встрече с «Шахтером» Караганда.

    Последние матчи «Кызыл-Жара»:

    «Кайсар»

    «Кайсар» расположился на 8-м месте с 31 очком и показывает более стабильные результаты. Команда умеет играть сдержанно и эффективно, что доказал недавний матч против «Турана», выигранный со счетом 1:0. Лучший бомбардир команды – Айбар Жаксылыков с 7 мячами, но его поддерживает вся атакующая линия. За последние 5 игр «Кайсар» забил 6 голов и пропустил 4, при этом уверенно справляясь с командами из нижней части таблицы.

    Последние матчи «Кайсара»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах наблюдается равная борьба с небольшим перевесом в пользу «Кызыл-Жара», который не проигрывает в 7 из 9 последних встреч с «Кайсаром». Однако последний матч завершился победой «Кызыл-Жара» со счетом 3:0. В большинстве игр между этими командами наблюдаются равные счета и сдержанная борьба, что указывает на тенденцию к низким результатам.

    Последние встречи:

    • «Кайсар» 0:3 «Кызыл-Жар»
    • «Кызыл-Жар» 0:1 «Кайсар»
    • «Кайсар» 0:1 «Кызыл-Жар»

    Статистика

    «Кызыл-Жар»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Пропускная серия: 10 матчей подряд

    «Кайсар»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Непроигрышная серия на выезде: 5 матчей

    Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Кайсар»

    Ожидается упорная борьба с незначительным перевесом в пользу гостей. «Кайсар» может воспользоваться уязвимой обороной «Кызыл-Жара», который пропускает уже 10 матчей подряд. В свою очередь, «Кызыл-Жар» постарается ответить атакой, что может привести к открытому футболу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кайсара» – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Кайсара» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа гостей в упорной борьбе с минимальным счетом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Кайсара» за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 12:03
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