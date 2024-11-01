2 ноября на стадионе Stadion Karasay в Петропавловске пройдет матч между «Кызыл-Жаром» и «Кайсаром» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Казахстана. Обе команды находятся в средней части таблицы, и исход этой встречи может оказаться важным для улучшения их позиций.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» идет на 9-м месте с 23 очками, набранными в 22 матчах. Несмотря на не самые высокие результаты, команда демонстрирует упорство в атаке, но испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в последних 10 играх подряд. Лучший бомбардир команды – Евгений Березкин, который уже забил 5 голов в сезоне. В пяти последних матчах «Кызыл-Жар» забил 5 голов и пропустил 7, причем сыграл вничью 1:1 в недавней встрече с «Шахтером» Караганда.

Последние матчи «Кызыл-Жара»:

«Кайсар»

«Кайсар» расположился на 8-м месте с 31 очком и показывает более стабильные результаты. Команда умеет играть сдержанно и эффективно, что доказал недавний матч против «Турана», выигранный со счетом 1:0. Лучший бомбардир команды – Айбар Жаксылыков с 7 мячами, но его поддерживает вся атакующая линия. За последние 5 игр «Кайсар» забил 6 голов и пропустил 4, при этом уверенно справляясь с командами из нижней части таблицы.

Последние матчи «Кайсара»:

Личные встречи

В последних очных встречах наблюдается равная борьба с небольшим перевесом в пользу «Кызыл-Жара», который не проигрывает в 7 из 9 последних встреч с «Кайсаром». Однако последний матч завершился победой «Кызыл-Жара» со счетом 3:0. В большинстве игр между этими командами наблюдаются равные счета и сдержанная борьба, что указывает на тенденцию к низким результатам.

Последние встречи:

«Кайсар» 0:3 «Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» 0:1 «Кайсар»

«Кайсар» 0:1 «Кызыл-Жар»

Статистика

«Кызыл-Жар»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Пропускная серия: 10 матчей подряд

«Кайсар»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Непроигрышная серия на выезде: 5 матчей

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Кайсар»

Ожидается упорная борьба с незначительным перевесом в пользу гостей. «Кайсар» может воспользоваться уязвимой обороной «Кызыл-Жара», который пропускает уже 10 матчей подряд. В свою очередь, «Кызыл-Жар» постарается ответить атакой, что может привести к открытому футболу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кайсара» – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Кайсара» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа гостей в упорной борьбе с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Кайсара» за 6.50.