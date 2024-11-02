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  • «Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 10:50
Кызыл-Жар
02.11.2024, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
6 : 2
Завершен
Кайсар
19' Е. Березкин 41' С. Себай 52' С. Себай 64' Е. Березкин 68' С. Себай 75' Л. Имнадзе
13' В. Совпель 90' В. Совпель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
1-3-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
5
Сабино
8
Хасейн
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
91
Бригидо
15
Себай
3-3-1-2-1
88
Сикач
3
Толегенов
18
Прындета
56
Юденков
40
Кобуладзе
77
Совпель
17
Калмуратов
9
Бородин
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
3
Толегенов
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
3
Толегенов
73
Жалмукан
5
Кенесбек
5
Кенесбек
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
30
Норбеков
30
Норбеков
7
Алтынбеков
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайсар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайсар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Кайсара», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Кайсар»

«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Кызыл-Жар
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