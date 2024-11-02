02.11.2024, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
6 : 2
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
1-3-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
5
Сабино
8
Хасейн
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
91
Бригидо
15
Себай
3-3-1-2-1
88
Сикач
3
Толегенов
18
Прындета
56
Юденков
40
Кобуладзе
77
Совпель
17
Калмуратов
9
Бородин
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
3
Толегенов
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
3
Толегенов
73
Жалмукан
5
Кенесбек
5
Кенесбек
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
30
Норбеков
30
Норбеков
7
Алтынбеков
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайсар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайсар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Кайсара», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Кайсар»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»