Новые подробности майской драки Мбаппе с президентом «ПСЖ»

Во Франции раскрыли новые детали конфликта между Килианом Мбаппе и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

В мае они подрались.

Стычка произошла 12 мая перед домашним матчем парижан против «Тулузы» (1:3).

Летом нападающий перешел в «Реал» на правах свободного агента.

По информации L'Equipe, драку спровоцировало решение Аль-Хелайфи по младшему брату Килиана – Этану Мбаппе.

Президент «ПСЖ» потребовал от главного тренера Луиса Энрике не выпускать Мбаппе-младшего на поле в матче с «Тулузой».

Этан расплакался в раздевалке. Килиан увидел слезы брата, выяснил причину и пошел выяснять отношения с Аль-Хелайфи.