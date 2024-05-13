⚡️ Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»

Во Франции сообщили о драке между форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

По информации Le Parisien, стычка между ними произошла в воскресенье перед домашним матчем парижан против «Тулузы» (1:3).

Отношения между Мбаппе и Аль-Хелайфи резко испортились 9 февраля, когда футболист сообщил, что не будет продлевать контракт.

Президент «ПСЖ» считает неблагодарным нападающего, которому в 2022 году дали самый выгодный контракт в истории футбола.

Три месяца они почти не разговаривали, а на прошлой неделе Мбаппе выпустил прощальное видео, в котором упомянул очень многих, но проигнорировал персону Аль-Хелайфи.

Это не понравилось главе клуба, который в воскресенье лично высказал претензии 25-летнему французу.

Их словесная перепалка быстро переросла в драку. Свидетель охарактеризовал произошедшее так: «Стены тряслись».