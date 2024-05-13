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    ⚡️ Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»

    Во Франции сообщили о драке между форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

    По информации Le Parisien, стычка между ними произошла в воскресенье перед домашним матчем парижан против «Тулузы» (1:3).

    Отношения между Мбаппе и Аль-Хелайфи резко испортились 9 февраля, когда футболист сообщил, что не будет продлевать контракт.

    Президент «ПСЖ» считает неблагодарным нападающего, которому в 2022 году дали самый выгодный контракт в истории футбола.

    Три месяца они почти не разговаривали, а на прошлой неделе Мбаппе выпустил прощальное видео, в котором упомянул очень многих, но проигнорировал персону Аль-Хелайфи.

    Это не понравилось главе клуба, который в воскресенье лично высказал претензии 25-летнему французу.

    Их словесная перепалка быстро переросла в драку. Свидетель охарактеризовал произошедшее так: «Стены тряслись».

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    Источник: Le Parisien

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    13.05.2024 19:55
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    Комментарии (15)
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    qwertyйцукен
    1715621324
    И чо ? Кто кому накидал ? Гы гы
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    Spartak_forv@
    1715623339
    Достойный финал
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    ...уефан
    1715624975
    ...нас такой "молнией" не поразишь)...
    Ответить
    mihail200606
    1715625119
    Ну интересно у людей дела идут..))
    Ответить
    Damir07
    1715626436
    Ну вот причём тут Мбаппе если псж сами выгнали себя в такое положение надо было с ним вовремя на долго продлевать контракт или продать а теперь и президент Франции и президент псж выглядит идиотами перед всем миром ну президент Франции ну ладно он привык а президент псж он к таким отношениям не привык выкинуть пол миллиарда и на халяву уйдёт такой игрок это вообще позор
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    Damir07
    1715626662
    Если игрок такое позволяет себе драться с таким человеком ты что время футболиста очень короткое и не факт что он прижиться к реалу Потом футбольное время уйдёт пройдёт а такой человек как шейх акие обиды будет помнить и по любому он его достанет С такими людьми по любовно нужно расставаться
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    Romeo 123
    1715632995
    Мбопо из лимпопо ещё себя покажет в реале не с лучшей стороны
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    алдан2014
    1715635167
    Посадите его в тюрьму,на перевоспитание. Через годик он у вас за похлёбку играть будет.
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