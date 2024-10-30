Экс-арбитр ФИФА назвал условия назначения Карасева на игру ЦСКА – «Спартак»

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев высказался о том, кто может стать главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак» в 14-м туре РПЛ.

– Если бы я был в комиссии по назначениям, то я бы вам точно сказал. Сложно сказать, кто достоин. Это прерогатива тренера – Милорада Мажича. Не буду называть фамилии, чтобы не сбивать с толку.

– А Сергей Карасев? Доверят ли ему два топ-матча подряд?

– Я бы, в первую очередь, узнал об этом у самого Карасева. Будет ли ему комфортно, в первую очередь, в эмоциональном плане судить две игры подряд такого уровня на неделе. Если он чувствует себя комфортно и физически, и во всех других отношениях, то, конечно, это претендент номер один на эту игру.