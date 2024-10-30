Хомуха сказал, в каком случае переход Соболева в «Зенит» можно будет назвать ошибкой

Бывший полузащитник «Металлиста», «Зенита», ЦСКА и «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева.
– Можно ли уже назвать переход Соболева в «Зенит» ошибкой для петербуржцев?
– Я не стал бы делать такие выводы. Будет зимнее межсезонье, если после этого у него останется такая же результативность, то тогда можно будет об этом сказать.
– При переходе Соболев просил дать ему «шансик». Как считаете, Семак дал его?
– Он выходил в стартовом составе в РПЛ, в Кубке России получал возможности. Все от него зависит. Нападающий – это голы, думаю, если бы были мячи забиты, то у него было бы все нормально.
– Правильно ли «Зенит» использует Соболева?
– Он играет на своей позиции.
– Как думаете, сколько Соболев должен забить в РПЛ, чтобы исправить не самый удачный старт?
– Он должен быть среди лидеров в гонке лучших бомбардиров.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.