Хомуха сказал, в каком случае переход Соболева в «Зенит» можно будет назвать ошибкой

Бывший полузащитник «Металлиста», «Зенита», ЦСКА и «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева.

– Можно ли уже назвать переход Соболева в «Зенит» ошибкой для петербуржцев?

– Я не стал бы делать такие выводы. Будет зимнее межсезонье, если после этого у него останется такая же результативность, то тогда можно будет об этом сказать.

– При переходе Соболев просил дать ему «шансик». Как считаете, Семак дал его?

– Он выходил в стартовом составе в РПЛ, в Кубке России получал возможности. Все от него зависит. Нападающий – это голы, думаю, если бы были мячи забиты, то у него было бы все нормально.

– Правильно ли «Зенит» использует Соболева?

– Он играет на своей позиции.

– Как думаете, сколько Соболев должен забить в РПЛ, чтобы исправить не самый удачный старт?

– Он должен быть среди лидеров в гонке лучших бомбардиров.