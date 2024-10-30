Экс-вратарь «Краснодара» высказался о шансах команды в чемпионской гонке

Бывший голкипер «Краснодара» Александр Фильцов высказался о результатах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

– «Краснодар» одержал 10 побед подряд и опережает «Зенит» на 3 очка. Можно ли сказать, что «быки» являются фаворитами чемпионской гонки?

– Дистанция еще длинная. «Краснодар» набрал хороший ход, это отличный показатель, что у нас есть хорошая конкуренция в чемпионате. Изначально все думали, что «Зенит» пойдет по всем катком, в целом, они так и начали, но потом начали терять очки, и «Краснодар» вышел вперед.

– Мусаев открыто заявил, что «Краснодар» хочет стать чемпионом. Вас не удивили его слова? Раньше такого от него мы не слышали.

– Клуб идет к этому долгое время, команда ставит перед собой высокие задачи. Когда-нибудь чемпионство произойдет. Смысл тогда работать, если не ставить для себя высокие цели. Набрали хороший ход и побеждают, это хорошая заявка на чемпионство.

– Сможет ли кто-то кроме «Зенита» и «Краснодара» вмешаться в чемпионскую гонку?

– У «Локомотива» хороший ход. Хорошо, что в нашем чемпионате есть интрига. В прошлом сезоне интрига была до самых последних минут. Чем больше команд будет в лидирующей гонке, тем лучше для всего российского футбола.