Радимов не исключил, что Соболеву будут мстить

Владислав Радимов отреагировал на отказ форварда «Зенита» Александра Соболева общаться с журналистами из Москвы.

– После игры Соболев в микст‑зоне отказался общаться с москвичами. Правильно ли он себя повел или нужно себя сдерживать?

– Каждый волен выбирать, как общаться. Он взрослый человек, сам отвечает за свои поступки.

На мой взгляд, делить прессу на московскую и петербургскую неправильно. Думаю, с возрастом Александр пересмотрит свое мнение.

Футболисты работают не только для себя, не для журналистов. В первую очередь они играют для публики, чтобы ей было интересно.

– Могут ли журналисты начать мстить футболисту?

– Зная многих журналистов, такое вполне возможно. Думаю, самому Соболеву надо перестать так делать.