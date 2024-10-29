Радимов не исключил, что Соболеву будут мстить

Владислав Радимов отреагировал на отказ форварда «Зенита» Александра Соболева общаться с журналистами из Москвы.
– После игры Соболев в микст‑зоне отказался общаться с москвичами. Правильно ли он себя повел или нужно себя сдерживать?
– Каждый волен выбирать, как общаться. Он взрослый человек, сам отвечает за свои поступки.
На мой взгляд, делить прессу на московскую и петербургскую неправильно. Думаю, с возрастом Александр пересмотрит свое мнение.
Футболисты работают не только для себя, не для журналистов. В первую очередь они играют для публики, чтобы ей было интересно.
– Могут ли журналисты начать мстить футболисту?
– Зная многих журналистов, такое вполне возможно. Думаю, самому Соболеву надо перестать так делать.
- Инцидент с отказом произошел после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в воскресенье.
- В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
- В московском клубе он провел 4,5 сезона.
Источник: «Матч ТВ»