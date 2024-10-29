Агент Барбоза назвал двух российских футболистов, способных в будущем стать номинантом на «Золотой мяч»

Футбольный агент Паулу Барбоза выбрал игроков из России с потенциалом стать претендентом на получение «Золотого мяча».

«В России много молодых футболистов, которые в будущем могли бы попасть в список номинантов.

Надо подумать, но навскидку назову Алексея Батракова, который очень хороший сезон проводит в «Локомотиве».

Могу еще вспомнить молодого вратаря Владислава Торопа, который играет в ЦСКА. Ему всего 20 лет.

Но им еще надо очень много работать и во всем прибавлять», – сказал Барбоза.