Агент Барбоза назвал двух российских футболистов, способных в будущем стать номинантом на «Золотой мяч»

Футбольный агент Паулу Барбоза выбрал игроков из России с потенциалом стать претендентом на получение «Золотого мяча».
«В России много молодых футболистов, которые в будущем могли бы попасть в список номинантов.
Надо подумать, но навскидку назову Алексея Батракова, который очень хороший сезон проводит в «Локомотиве».
Могу еще вспомнить молодого вратаря Владислава Торопа, который играет в ЦСКА. Ему всего 20 лет.
Но им еще надо очень много работать и во всем прибавлять», – сказал Барбоза.
- Вчера «Золотой мяч» получил испанец Родри.
- Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля из «Реала».
- Последним россиянином, номинированным за «Золотой мяч», был Андрей Аршавин в 2009 году.
Источник: Metaratings