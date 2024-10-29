Винисиус опубликовал еще один пост после проигранного «Золотого мяча»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выложил командное фото в соцсетях.
На снимке все футболисты мадридского клуба, главный тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес.
«Вместе», – написал бразилец, добавив два эмодзи в виде белых сердец.
- Винисиус финишировал вторым в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
- Его опередил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
- Когда в понедельник стало известно, что награду отдадут испанцу, вся делегация «Реала» отменила свой визит на церемонию в Париж.
- Ранее бразилец написал, что «сделает в 10 раз больше, если придется».
Источник: «Бомбардир»