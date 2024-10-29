Винисиус опубликовал еще один пост после проигранного «Золотого мяча»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выложил командное фото в соцсетях.

На снимке все футболисты мадридского клуба, главный тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес.

«Вместе», – написал бразилец, добавив два эмодзи в виде белых сердец.