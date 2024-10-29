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  • Губерниев: «Я работаю блестяще – меня либо любит вся страна, либо три человека ненавидят»

Губерниев: «Я работаю блестяще – меня либо любит вся страна, либо три человека ненавидят»

29 октября 2024, 20:44
14

Дмитрий Губерниев предложил российским комментаторам брать пример с него на фоне их разногласий с Валерием Карпиным.

  • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
  • Его раздражает работа российских комментаторов.
  • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Карпин и комментаторы «Матч ТВ». Теперь в обсуждение подключаются футболисты. Как относитесь к этому?

– Всегда буду защищать наших блестящих футбольных комментаторов. Если они отвечали Карпину неделю, а сейчас будут отвечать игрокам еще столько же, то мы всe это в эфире не выдержим.

– Споры о том, как работают комментаторы, уместны?

– Конечно! Надо больше спорить, как работают комментаторы, потому что это совершенно нормально.

Я, например, работаю блестяще, спору нет. Меня либо любит вся страна, либо три человека ненавидят – равнодушных нет.

С кого наши комментаторы должны брать пример? С единственного футбольного обозревателя! У них кожа тонкая, а у меня толстая, я к критике отношусь умозрительно и смеюсь над ней.

А наши футбольные комментаторы другие, поскольку они гении земли русской и с Пушкиным на дружеской ноге, поэтому они так и комментировали матчи, отвечая Валерию Георгиевичу.

– Стоит ли позвать Карпина в эфир, поговорить с ним?

– Думаю, сейчас Карпин вряд ли придет, учитывая, как играет «Ростов». Но если он к кому‑то и придет на «Матч ТВ», то ко мне, потому что со мной интересно.

А то футбольные комментаторы как начнут ему мстить, так Валерий Георгиевич покроется потом и выбежит из студии в слезах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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Таврида
1730225149
Опять все перепутал...
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...уефан
1730225204
... интересно, какой дурбалы он пыхнул?...
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Spartak_forv@
1730225390
Вот он-родоначальник трепа комментаторского.Футбольные еще туда сюда (видимо Карпин не смотрит биатлон)-это тот же во время трансляции все нижнее белье перестирает,сведет личные счеты,попоет частушки или просто подурачится
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pasha-ansh@mail.ru
1730227742
и тут губошлепа понесло, что он курит? он перепутал его вся страна ненавидит и только трое глухих любят
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Anton1969
1730228392
Ты работаешь блестяще??? Рот закрой!!! Ты можешь бухтеть, ведя трансляцию биатлона, но только не о нём!!! А, например, кто кого родил или ещё какую нибудь чушь!!!
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RUSARM
1730235554
Не льсти себе губа,тебя больше ненавидят,чем ты себе представляешь!! отвратительный, самовлюбленный болванчик!!!
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Cleaner
1730238085
Губошлеп от скромности не помрет...(((
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Mirak92
1730253127
Мерзкий тип
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theonewhoisnotafraidofyou
1730262416
Чем-то он смахивает на свинарник, те тоже думают, что их вся страна любит, а три человека за Зенит...
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Max-Min-vkontakte
1730262419
я не знаю ни одного человека, который бы хорошо отзывался о Губе. О какой стране он говорит?
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