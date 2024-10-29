Губерниев: «Я работаю блестяще – меня либо любит вся страна, либо три человека ненавидят»

Дмитрий Губерниев предложил российским комментаторам брать пример с него на фоне их разногласий с Валерием Карпиным.

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Карпин и комментаторы «Матч ТВ». Теперь в обсуждение подключаются футболисты. Как относитесь к этому?

– Всегда буду защищать наших блестящих футбольных комментаторов. Если они отвечали Карпину неделю, а сейчас будут отвечать игрокам еще столько же, то мы всe это в эфире не выдержим.

– Споры о том, как работают комментаторы, уместны?

– Конечно! Надо больше спорить, как работают комментаторы, потому что это совершенно нормально.

Я, например, работаю блестяще, спору нет. Меня либо любит вся страна, либо три человека ненавидят – равнодушных нет.

С кого наши комментаторы должны брать пример? С единственного футбольного обозревателя! У них кожа тонкая, а у меня толстая, я к критике отношусь умозрительно и смеюсь над ней.

А наши футбольные комментаторы другие, поскольку они гении земли русской и с Пушкиным на дружеской ноге, поэтому они так и комментировали матчи, отвечая Валерию Георгиевичу.

– Стоит ли позвать Карпина в эфир, поговорить с ним?

– Думаю, сейчас Карпин вряд ли придет, учитывая, как играет «Ростов». Но если он к кому‑то и придет на «Матч ТВ», то ко мне, потому что со мной интересно.

А то футбольные комментаторы как начнут ему мстить, так Валерий Георгиевич покроется потом и выбежит из студии в слезах.