Канчельскис определил потолок «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не финиширует выше пятого места в чемпионате России.
«Пятое место – потолок нынешнего «Спартака». Это максимум. Если повезет, то станут третьими. Но попадание в топ-3 будет чудом. Выше им не прыгнуть в этом сезоне 100%.
Наиболее вероятно, что красно-белые финишируют шестыми. «Динамо» и ЦСКА смотрятся предпочтительнее», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
- Следующий соперник – ЦСКА (2 ноября).
Источник: «РБ Спорт»