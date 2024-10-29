Канчельскис определил потолок «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не финиширует выше пятого места в чемпионате России.

«Пятое место – потолок нынешнего «Спартака». Это максимум. Если повезет, то станут третьими. Но попадание в топ-3 будет чудом. Выше им не прыгнуть в этом сезоне 100%.

Наиболее вероятно, что красно-белые финишируют шестыми. «Динамо» и ЦСКА смотрятся предпочтительнее», – сказал Канчельскис.