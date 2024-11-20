Представитель Батракова: «Рано или поздно Алексей купит «Роллс-Ройс» или часы за 10 миллионов»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, раскрыл приоритеты игрока.

– Наступит ли момент, когда Леша купит себе «Роллс-Ройс» или часы за 10 миллионов?

– Рано или поздно этот момент настанет. Они все взрослеют. Всегда хочется красиво одеваться, стильно выглядеть. А часы – это очень важный аксессуар для мужчины. Но это наступит не раньше, чем когда он уверенно решит все бытовые вопросы, касающиеся семьи и его лично.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.

19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.

Батраков – воспитанник «Локомотива».

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