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    • Представитель Батракова: «Рано или поздно Алексей купит «Роллс-Ройс» или часы за 10 миллионов»

    Представитель Батракова: «Рано или поздно Алексей купит «Роллс-Ройс» или часы за 10 миллионов»

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, раскрыл приоритеты игрока.

    – Наступит ли момент, когда Леша купит себе «Роллс-Ройс» или часы за 10 миллионов?

    – Рано или поздно этот момент настанет. Они все взрослеют. Всегда хочется красиво одеваться, стильно выглядеть. А часы – это очень важный аксессуар для мужчины. Но это наступит не раньше, чем когда он уверенно решит все бытовые вопросы, касающиеся семьи и его лично.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.
    • 19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Батраков – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.11.2024 22:48
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