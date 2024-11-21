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    • Канчельскис прокомментировал перспективы Захаряна в «Сосьедаде»

    Канчельскис прокомментировал перспективы Захаряна в «Сосьедаде»

    Андрей Канчельскис допускает уход Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада» по окончании этого сезона.

    «Травмы – неприятный момент в карьере любого футболиста. Все через это проходят. Арсен еще достаточно молод, успеет набрать форму после длительного перерыва.

    Думаю, для него этот сезон станет определяющим в «Сосьедаде». Если так и не получится стабильно заиграть, то клуб может рассмотреть разные варианты», – считает Канчельскис.

    • Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
    • Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Он не играет с 25 мая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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