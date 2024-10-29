Реакция Мостового на гол Кордобы с 38 метров

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил гол игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Кордоба забил с 38 метров.

«Кордоба заранее увидел, решил ударить и попал. Он игрок высокого класса. Джон не просто так решил ударить, но и нельзя говорить, что это наигранно было. Просто он проанализировал момент, увидел, что вышел вратарь, вот и решил ударить. Здорово попал!

Может, есть вратарская ошибка, потому что Иван Ломаев вышел. Но Кордоба – один из лучших нападающих», – сказал Мостовой.