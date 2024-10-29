Реакция Мостового на гол Кордобы с 38 метров

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил гол игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
- Кордоба забил с 38 метров.
«Кордоба заранее увидел, решил ударить и попал. Он игрок высокого класса. Джон не просто так решил ударить, но и нельзя говорить, что это наигранно было. Просто он проанализировал момент, увидел, что вышел вратарь, вот и решил ударить. Здорово попал!
Может, есть вратарская ошибка, потому что Иван Ломаев вышел. Но Кордоба – один из лучших нападающих», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Кордоба – 3-й бомбардир сезона (7 голов).
Источник: «Чемпионат»