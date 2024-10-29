Агент Захаряна отреагировал на невызов Арсена в сборную России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал комментарий по поводу отсутствия игрока в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи.

«Логично, что Арсен не едет на сборы национальной команды, он пока не играл. У него заканчивается период восстановления, а Карпин вызывает тех, кто имеет постоянную игровую практику.

Был ли диалог с Валерием Георгиевичем насчет вызова? Понятное дело, что в сборную его не будут дергать, Арсену нужно сыграть за клуб», – сказал агент.