Агент Захаряна отреагировал на невызов Арсена в сборную России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал комментарий по поводу отсутствия игрока в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи.
«Логично, что Арсен не едет на сборы национальной команды, он пока не играл. У него заканчивается период восстановления, а Карпин вызывает тех, кто имеет постоянную игровую практику.
Был ли диалог с Валерием Георгиевичем насчет вызова? Понятное дело, что в сборную его не будут дергать, Арсену нужно сыграть за клуб», – сказал агент.
- Захарян травмировался 17 июля на тренировке.
- Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
- 15 ноября Россия сыграет с Брунеем, 19 ноября – с Сирией.
Источник: Sport24