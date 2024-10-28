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  • Расширенный список сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Расширенный список сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

28 октября 2024, 12:15
6

Сборная России опубликовала расширенный список игроков на ноябрьский сбор.

  • 15 ноября Россия сыграет с Брунеем, 19 ноября – с Сирией.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунeв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук («Сьон»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Фeдор Чалов (ПАОК, Салоники).

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Источник: РФС
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Комментарии (6)
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NewLife
1730108544
Ложка меда в бочке с дегтем))
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ESC-Russia-google
1730108748
А где же Сантос то? Или ещё газпром не успел его натурализовать?
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acor94
1730114353
Всех запоковать и обратно по клубам. У нас и так месяцев для игры не хватает, так они на всякие сборы тратят время когда можно тур сыграть. Другие пусть едут, а наших принудительно заставить играть за клуб, заодно и проверим как наши без иностранных сборников играют, а сборную распустить до возвращения в фифа уефа и прочую шляпу.
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VGreen
1730117304
Локомотив снова базовый клуб сборной, как в стыре добрые времена. 8 наших. В данном случае нахер конечно это не нужно, лучше бы отдохнули...
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