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Сутормин обосновал высокие зарплаты футболистов

29 октября 2024, 19:30
3

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил, справедливо ли футболисты получают так много денег.

– В России 250 футболистов. Хорошие деньги получают игроки, которые показывают класс на протяжении определенного времени.

Почему люди идут в Медиалигу? Вопрос финансов имеет место. Кто не дорастает до РПЛ – играет в Первой, Второй лигах. Там они не имеют сумасшедших денег.

Возьмем, допустим, поваров. В Москве большой выбор ресторанов, но это искусство. Ты же не сможешь так приготовить. Ты вот приди домой и приготовь то же самое.

У тебя плюс-минус нет детства. В школе я ездил с Одинцово до Химок. На дорогу в один конец уходило 1 час 20 минут. И это после школы. Это непросто. Не все доходят.

У меня не было ни одного выпускного, например, ни в 9-м, ни в 11-м классе. Кто-то уезжает в 11-12 лет в интернаты. Это стресс для ребенка.

Я в 16 лет переезжал. До сих пор помню, как мама купила мне SIM-карту в метро и пошла. И ты понимаешь, что все, мама уехала – и ты один.

Найдутся люди, которые скажут: вы такие деньги получаете... И такая точка зрения есть. Тут все, по сути, правы.

– «Вы всего лишь пинаете мяч. А врачи спасают жизни. Чем вы полезны, алло?»

– Вопросов нет. Дай бог, чтобы врачи, учителя получали еще больше.

  • Сутормин летом перешел в «Ростов» из «Зенита».
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • В «Зените» ему платили 1,25 млн евро в год.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Сутормин Алексей
Комментарии (3)
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...уефан
1730225708
...жалостливо поёшь. Тебе б на паперть, хорошо подавать будут...
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alefreddy
1730235328
повара миллионы долларов не получают за сезон.Бред несет какой то
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Борис34684
1730273509
Лучше бы врачам платили такие деньги.
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