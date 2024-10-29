«Реал» оказывал давление на главреда France Football

Главный редактор журнала France Football, учредителя «Золотого мяча», Венсан Гарсия оценил поведение «Реала», проигнорировавшего церемонию вручения награды.

Фаворитом до вчерашнего дня считался Винисиус Жуниор.

В итоге «Золотой мяч» отдали Родри.

Когда стало известно о победе испанца, вся делегация «Реала» отменила поездку в Париж на церемонию.

«На меня оказывалось сильное давление со стороны «Реала», но, как это бывает и с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, мое молчание довело их до предела.

Но было то же самое, что и с остальными. Я был очень неприятно удивлен отсутствием их делегации», – сказал Гарсия.