Черчесов: «Только я знал, в какой форме находится Черенков»

Бывший спартаковец Станислав Черчесов оценил талант своего экс-партнера Федора Черенкова.

– С Федором мы были соседями, он жил на шестом, я на десятом, в одном подъезде. Федя – великий человек и футболист. Капитан, за которым я в прямом и переносном смысле выходил и делал первые шаги в большом футболе.

– Про Черенкова говорят: богом поцелованный футболист.

– Не врут. Его талант можно сравнить с талантом тех великих, игрой которых мы сейчас наслаждаемся.

– Вы понимали, как он это делает?

– Если бы понимал, мы, наверное, были бы такими же. Что на тренировках, что в игре – Федя постоянно что-то творил. Никто как я не знал, когда он в отличной форме. Когда не можешь ничего сделать против удара, значит, он в отличной форме.