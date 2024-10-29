Вратарь «Химок» Кокарев: «Глушаков был у нас рядовым игроком»

Никита Кокарев, вратарь «Химок», высказался об отстраненном от команды полузащитнике Денисе Глушакове.

Глушаков остается на контракте с «Химками», но играет в Медиалиге за СКА Басты.

«Глушаков сыграл в «Химках» достаточно мало. Лучше у него спросить, было ли ему тяжело на уровне РПЛ.

В этот короткий период он выглядел нормально, был рядовым игроком «Химок». Не замечал, чтобы он выпадал из игрового процесса», – сказал Кокарев.