Вратарь «Химок» Кокарев: «Глушаков был у нас рядовым игроком»

Никита Кокарев, вратарь «Химок», высказался об отстраненном от команды полузащитнике Денисе Глушакове.
- Глушаков остается на контракте с «Химками», но играет в Медиалиге за СКА Басты.
«Глушаков сыграл в «Химках» достаточно мало. Лучше у него спросить, было ли ему тяжело на уровне РПЛ.
В этот короткий период он выглядел нормально, был рядовым игроком «Химок». Не замечал, чтобы он выпадал из игрового процесса», – сказал Кокарев.
- Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
- С командой он брал РПЛ.
Источник: «Чемпионат»