Спартаковец Литвинов – о «Золотом мяче»: «Только не Винисиусу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Только не Винисиусу вручайте «Золотой мяч». Отдайте Родри!

Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех. В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Не зря же Гвардиола говорит, что он идеальный футболист. У человека даже соцсетей нет! Что тут сказать?» – заявил Литвинов.