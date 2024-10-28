Спартаковец Литвинов – о «Золотом мяче»: «Только не Винисиусу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
«Только не Винисиусу вручайте «Золотой мяч». Отдайте Родри!
Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех. В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами.
Не зря же Гвардиола говорит, что он идеальный футболист. У человека даже соцсетей нет! Что тут сказать?» – заявил Литвинов.
- Сегодняшняя церемония начнется в 20:45 мск.
- Ожидается, что «Золотой мяч» вручат Родри.
- Ранее фаворитом считался вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
Источник: «Чемпионат»