Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре

Участие вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ноябрьских товарищеских матчах сборной России находится под вопросом.

Об этом сообщил отец футболиста Евгений Сафонов.

«Мы всегда ждем сына дома! И не важно – это вызов в сборную или совершенно другой повод.

Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.

Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал Сафонов-старший.