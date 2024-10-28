Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре

Участие вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ноябрьских товарищеских матчах сборной России находится под вопросом.
Об этом сообщил отец футболиста Евгений Сафонов.
«Мы всегда ждем сына дома! И не важно – это вызов в сборную или совершенно другой повод.
Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.
Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал Сафонов-старший.
- В ноябре сборная России сыграет с Сирией и Брунеем.
- Голкипера «ПСЖ» включили в расширенный состав национальной команды из 39 футболистов.
- У Сафонова есть крупный долг по алиментам. Возможно, он не хочет ехать в РФ, опасаясь, что не сможет вернуться в Париж.
Источник: Sport24