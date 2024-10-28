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Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре

28 октября 2024, 18:29
7

Участие вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ноябрьских товарищеских матчах сборной России находится под вопросом.

Об этом сообщил отец футболиста Евгений Сафонов.

«Мы всегда ждем сына дома! И не важно – это вызов в сборную или совершенно другой повод.

Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.

Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал Сафонов-старший.

  • В ноябре сборная России сыграет с Сирией и Брунеем.
  • Голкипера «ПСЖ» включили в расширенный состав национальной команды из 39 футболистов.
  • У Сафонова есть крупный долг по алиментам. Возможно, он не хочет ехать в РФ, опасаясь, что не сможет вернуться в Париж.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Комментарии (7)
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MazaiNN
1730131014
Какими бы эпитетами не ,,злоупотребляли,, ,,патриоты,, типа это же сборная страны и т.д. для Матвея это только повод повидаться с семьёй. Как и для других наших легионеров. У него сейчас другие приоритеты. А за игру с непонятно кем Глушенков правильно сказал..
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АЛЕКС 58
1730133054
Жопой к скамейке прирос?
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Cleaner
1730133599
Зачем Матвею ехать в сборную, которая будет катать никому не нужные матчи с папуасами???????????????????????????
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sochi-2013
1730135351
Беда, беда, бедааааааааа!!!!!!!!!!!
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Борис34684
1730177164
Смысл его вызывать, есть вратари сильнее.
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