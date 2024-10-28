Лунев назвал условия для выигрыша «Золотого мяча» каким-либо вратарем

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев объяснил, что нужно для выигрыша «Золотого мяча» кем-либо из голкиперов.

– Реально ли сейчас вратарю получить «Золотой мяч»?

– Нужно, чтобы в этот год была победа на международном турнире, в Лиге чемпионов и чтобы этот вратарь показал сверхуровень.

Ближе всего был Нойер в своe время, Буффон. Из последних, наверное, Мартинес, когда выиграл Копу, чемпионат мира. Если бы он играл не в «Астон Вилле» и выиграл бы Лигу чемпионов, вполне мог бы получить «Золотой мяч».