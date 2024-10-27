Серия А. «Интер» и «Ювентус» сыграли в сверхрезультативную ничью (4:4), дубли у Зелинского и Йылдыза

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 4:4.

У хозяев два гола с пенальти забил Петр Зелински, также отличились Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис. У гостей забитые мячи на счету Душана Влаховича, Тимоти Веа и Кенана Йылдыза, оформившего дубль.

«Интер» занимает 2-е место в Серии A с 18 очками после 9 матчей и отставанием в 4 балла от «Наполи». «Ювентус» идет 3-м с 17 очками. Туринцы еще не проигрывали в нынешнем сезоне в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 9-й тур

Интер – Ювентус – 4:4 (3:2)

Голы: 1:0 – Зелински, 15 (с пенальти); 1:1 – Влахович, 20; 1:2 – Веа, 27; 2:2 – Мхитарян, 35; 3:2 – Зелински, 37 (с пенальти); 4:2 – Дюмфрис, 53; 4:3 – Йылдыз, 71; 4:4 – Йылдыз, 82.

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