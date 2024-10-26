«МЮ» в целях экономии попросил «Манчестер Сити» доставить своих игроков на церемонию «Золотого мяча»

«Манчестер Юнайтед» занимается вопросом доставки своих игроков на церемонию «Золотого мяча» в Париж. Она состоится 28 октября.
- Из «МЮ» в Париж приглашены Кобби Мэйну и Алехандро Гарначо. Они претендуют на звание лучшего молодого футболиста года.
Манчестерцы изначально не хотели организовывать чартер для двух футболистов и попросили соседей из «Сити» взять Мэйну и Гарначо на свой борт. Однако там отказали ввиду полной загрузки воздушного судна.
Нежелание «МЮ» самостоятельно доставить своих футболистов в Париж вызвано стремлением оптимизировать расходы.
Источник: Daily Mail