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    «Оренбург» – «Рубин»: прогноз на матч 13 тура РПЛ, 27 октября

    В воскресенье, 27 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Рубин». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Владимира Слишковича набрала 8 очков и занимает предпоследнее место в РПЛ. «Оренбург» добыл 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 14:22.

    Последние результаты «Оренбурга»:

    «Рубин»

    «Рубин» набрал 15 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 14:19.

    Предыдущие результаты «Рубина»:

    Очные встречи в РПЛ

    • 08.04.24 «Оренбург» – «Рубин» – 3:0;
    • 30.07.23 «Рубин» – «Оренбург» – 1:1;
    • 05.07.20 «Рубин» – «Оренбург» – 1:0;
    • 15.09.19 «Оренбург» – «Рубин» – 2:1;
    • 03.05.19 «Рубин» – «Оренбург» – 2:0.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»

    После прихода Слишковича на пост главного тренера «Оренбург» еще не проигрывал. Полагаем, что тенденция продолжится. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.77.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.10.2024 11:22
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