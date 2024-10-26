В воскресенье, 27 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Рубин». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Слишковича набрала 8 очков и занимает предпоследнее место в РПЛ. «Оренбург» добыл 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 14:22.
Последние результаты «Оренбурга»:
- 23.10.24 «Оренбург» – «Химки» – 2:0 Кубок России;
- 20.10.24 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:2 РПЛ;
- 05.10.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ.
«Рубин»
«Рубин» набрал 15 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 14:19.
Предыдущие результаты «Рубина»:
- 23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России;
- 20.10.24 «Рубин» – «Динамо» М – 0:4 РПЛ;
- 05.10.24 «Рубин» – «Ахмат» – 2:0 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 08.04.24 «Оренбург» – «Рубин» – 3:0;
- 30.07.23 «Рубин» – «Оренбург» – 1:1;
- 05.07.20 «Рубин» – «Оренбург» – 1:0;
- 15.09.19 «Оренбург» – «Рубин» – 2:1;
- 03.05.19 «Рубин» – «Оренбург» – 2:0.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»
После прихода Слишковича на пост главного тренера «Оренбург» еще не проигрывал. Полагаем, что тенденция продолжится. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.77.