В воскресенье, 27 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Рубин». Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Слишковича набрала 8 очков и занимает предпоследнее место в РПЛ. «Оренбург» добыл 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 14:22.

Последние результаты «Оренбурга»:

«Рубин»

«Рубин» набрал 15 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 14:19.

Предыдущие результаты «Рубина»:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»

После прихода Слишковича на пост главного тренера «Оренбург» еще не проигрывал. Полагаем, что тенденция продолжится. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.77.