Шансы «Спартака» на титул возросли почти в 8 раз после победы над «Краснодаром»

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после гостевой победы над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне составляют 8,5%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла лишь 1,1%.
Фаворитом нынешнего сезона остается «Зенит» – шансы сине-бело-голубых снизились с 64,3% до 58,9%. Вероятность чемпионства «Краснодара» – 28,2%. Шансы «Локомотива» – 3,5%, «Динамо» – 0,9%.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками после 17 туров. Вторым идет «Краснодар» (38 очков). Далее следуют «Спартак» (34), «Локомотив» (34) и «Динамо» (32).
- В турнире пройдет еще 1 тур до зимнего перерыва.