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    • Шансы «Спартака» на титул возросли почти в 8 раз после победы над «Краснодаром»

    Шансы «Спартака» на титул возросли почти в 8 раз после победы над «Краснодаром»

    Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после гостевой победы над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне составляют 8,5%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла лишь 1,1%.

    Фаворитом нынешнего сезона остается «Зенит» – шансы сине-бело-голубых снизились с 64,3% до 58,9%. Вероятность чемпионства «Краснодара» – 28,2%. Шансы «Локомотива» – 3,5%, «Динамо» – 0,9%.

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    Источник: телеграм-канал Opta Sports

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    03.12.2024 13:30
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    Комментарии (19)
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    Цугундeр
    1733222978
    Охх, Й.Opta !) В шестнадцать.
    Ответить
    Интерес
    1733222989
    "Подмазали" даже электроняку.
    Ответить
    GREY DM
    1733223343
    Это какой-то супер-хреновый компьютер! Он Московское и Махачкалинское Динамо по-разному написал. В смысле: Dinamo и Dynamo. Так что я склонен не доверять столь непостоянной технике.
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    ilich55
    1733223493
    А что будет, если Спартак разгромит Пари НН? Ё.пта накинет ещё 25%!?
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    Назарян
    1733224008
    после очередного поражения спама комп по другому запоет
    Ответить
    The only one
    1733226623
    Не надо быть суперкомпьютером, чтобы после каждого тура вносить изменения исходя из побед и поражений. Это арифметика из третьего класса.
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    slavа0508
    1733226831
    А вот если в личке уделать и немытых . то возрастут в 100 раз ...
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    Армэн Мовсисян
    1733227386
    Этот суперкомпьютер поди хряки разработали ?
    Ответить
    alp
    1733232894
    "Шанс! Он не получка не аванс, Он выпадает только раз, Фортуна в дверь стучит, а Вас Дома нет!"
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    k611
    1733244071
    Вилами по воде всё это писано, дождёмся окончания сезона.
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