Шансы «Спартака» на титул возросли почти в 8 раз после победы над «Краснодаром»

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после гостевой победы над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне составляют 8,5%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла лишь 1,1%.

Фаворитом нынешнего сезона остается «Зенит» – шансы сине-бело-голубых снизились с 64,3% до 58,9%. Вероятность чемпионства «Краснодара» – 28,2%. Шансы «Локомотива» – 3,5%, «Динамо» – 0,9%.