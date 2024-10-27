Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от «Рубина»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Рубина».

Казанцы победили на выезде благодаря голу на 87-й минуте.

Второй забитый мяч «Рубина» стал следствием вратарской ошибки.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Поражение в матче с «Рубином» – это трагедия?

– Футбол никогда не может быть трагедией. Трагедия – это совсем другие вещи. Так бывает, это спорт. Думаю, что «Оренбург» не заслужил поражения.

Мы очень хорошо провели первый тайм, «Рубин» ничего не создал у наших ворот. У нас было несколько хороших моментов, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, не получилось. Во втором тайме слишком рано пропустили мяч, потеряв игрока «Рубина».

К сожалению, это больше психологический момент команды, которая знает, что у нее не самое лучшее положение в турнирной таблице. Команда в такие моменты может испугаться победы. У нас не было указаний отходить в оборону, хотели продолжать атаковать.

У «Рубина» было два гола и одна опасная контратака – это всe, что мы им позволили создать. Считаю, что это несправедливое поражение, но это футбол.

Иногда бывает так, что играешь хорошо, но не получаешь очков. Нам надо готовиться к следующей игре в Краснодаре и попробовать там выиграть.

– Москвичев ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом? Как его поддержать?

– Нет, не ошибся. Он хотел как лучше, но не получилось. «Рубин» наказал нас в этом моменте, но так бывает. Очень легко сейчас все скинуть на ошибку вратаря, но он ошибается так же, как и любой другой игрок на поле. Просто ошибки защитников и вратарей более заметные.

Москвичев ничего не сделал плохого и хотел самого лучшего. Он будет продолжать свою работу, ему нужно забыть это. Это футбол, это жизнь. Надо работать над своими ошибками и идти дальше.

– Вам досталась команда в незавидном турнирном положении…

– «Оренбург» не был на первом месте, когда мы пришли. Мы знали, что будет тяжело. Нам нужно исправляться. Надо постараться сделать всe, чтобы переломить ситуацию и начать набирать очки.