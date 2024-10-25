26 октября 2024 года на стадионе «Орталык Жетысу» пройдет матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Жетысу» и «Кайратом». Обе команды находятся на разных позициях в турнирной таблице, что отражается и на их форме.

«Жетысу» занимает 9-е место в турнире с 23 очками. Команда показывает нестабильную форму, проиграв последние матчи и забив всего 2 гола за последние 5 встреч. Основная проблема команды – слабая атака, которая не может регулярно создавать опасные моменты у ворот соперника. В среднем «Жетысу» забивает лишь 0.4 гола за матч, что говорит о трудностях в нападении. Тем не менее, оборона «Жетысу» демонстрирует относительную надежность, пропуская всего 0.8 гола в среднем за игру.

Последние матчи «Жетысу»:

«Кайрат» уверенно держится на втором месте в таблице с 38 очками. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире и стабильно показывает результативную игру. В последних 5 матчах «Кайрат» забил 10 голов, при этом пропустив 8. Однако, несмотря на высокую результативность, проблемы в обороне остаются актуальными. Тем не менее, «Кайрат» является фаворитом встречи, учитывая их статистику и атакующий потенциал.

Последние матчи «Кайрата»:

Личные встречи

История очных встреч показывает преимущество «Кайрата». В 12 последних матчах «Кайрат» не проигрывал в 10 случаях. Тем не менее, в последнем матче команды сыграли вничью, что может намекать на упорное противостояние и в этой встрече.

Последние встречи:

«Кайрат» 0:0 «Жетысу»

«Жетысу» 1:2 «Кайрат»

«Кайрат» 2:3 «Жетысу»

Статистика

«Жетысу»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Кайрат»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайрат»

Учитывая текущую форму обеих команд и статистику личных встреч, «Кайрат» выглядит фаворитом этой игры. Команда обладает более мощной атакой и должна воспользоваться слабостями «Жетысу» в обороне. Однако, возможны моменты на контратаках со стороны хозяев, что может привести к голу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кайрата» – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Кайрат» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей с разницей в один или два мяча.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Кайрата» за коэффициент 7.00.