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    • Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Кайрат», Премьер-лига Казахстана, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Кайрат», Премьер-лига Казахстана, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Орталык Жетысу» пройдет матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Жетысу» и «Кайратом». Обе команды находятся на разных позициях в турнирной таблице, что отражается и на их форме.

    «Жетысу»

    «Жетысу» занимает 9-е место в турнире с 23 очками. Команда показывает нестабильную форму, проиграв последние матчи и забив всего 2 гола за последние 5 встреч. Основная проблема команды – слабая атака, которая не может регулярно создавать опасные моменты у ворот соперника. В среднем «Жетысу» забивает лишь 0.4 гола за матч, что говорит о трудностях в нападении. Тем не менее, оборона «Жетысу» демонстрирует относительную надежность, пропуская всего 0.8 гола в среднем за игру.

    Последние матчи «Жетысу»:

    «Кайрат»

    «Кайрат» уверенно держится на втором месте в таблице с 38 очками. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире и стабильно показывает результативную игру. В последних 5 матчах «Кайрат» забил 10 голов, при этом пропустив 8. Однако, несмотря на высокую результативность, проблемы в обороне остаются актуальными. Тем не менее, «Кайрат» является фаворитом встречи, учитывая их статистику и атакующий потенциал.

    Последние матчи «Кайрата»:

    Личные встречи

    История очных встреч показывает преимущество «Кайрата». В 12 последних матчах «Кайрат» не проигрывал в 10 случаях. Тем не менее, в последнем матче команды сыграли вничью, что может намекать на упорное противостояние и в этой встрече.

    Последние встречи:

    • «Кайрат» 0:0 «Жетысу»
    • «Жетысу» 1:2 «Кайрат»
    • «Кайрат» 2:3 «Жетысу»

    Статистика

    «Жетысу»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Кайрат»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайрат»

    Учитывая текущую форму обеих команд и статистику личных встреч, «Кайрат» выглядит фаворитом этой игры. Команда обладает более мощной атакой и должна воспользоваться слабостями «Жетысу» в обороне. Однако, возможны моменты на контратаках со стороны хозяев, что может привести к голу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кайрата» – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • «Кайрат» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей с разницей в один или два мяча.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Кайрата» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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