На «Газпром Арене» будут тестировать «КАМАЗы»

На домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» состоится тестовое мероприятие для «КАМАЗов».
«25 октября на «Газпром Арене» состоится тест-драйв автомобилей «КАМАЗ»: данное мероприятие пройдет на территории стадиона в рамках сотрудничества «Зенита» с техническим центром «Восток», который является официальным дилером крупнейшего российского производителя грузовиков в Петербурге», – написал источник.
- 27 октября «Зенит» примет «Локомотив» в 13-м туре РПЛ.
- Петербуржцы идут в лиге 2-ми.
- Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
Источник: телеграм-канал «СБГ Телега»