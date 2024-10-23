На «Газпром Арене» будут тестировать «КАМАЗы»

На домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» состоится тестовое мероприятие для «КАМАЗов».

«25 октября на «Газпром Арене» состоится тест-драйв автомобилей «КАМАЗ»: данное мероприятие пройдет на территории стадиона в рамках сотрудничества «Зенита» с техническим центром «Восток», который является официальным дилером крупнейшего российского производителя грузовиков в Петербурге», – написал источник.