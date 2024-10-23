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    • Мостовой заявил, что нет разницы между российским и европейским футболом: «Мяч и ворота – одного размера»

    Мостовой заявил, что нет разницы между российским и европейским футболом: «Мяч и ворота – одного размера»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящей стажировке.

    • Ранее Мостовому отказал в стажировке «Спартак».
    • Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

    – Всем для получения лицензии нужно пройти стажировку. Вариантов много, с этим нет проблем. Мы выбираем. Я был в больнице, здоровье дороже.

    – Не важно, российский или иностранный клуб?

    – Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Мяч и ворота – одного размера.

    – Вы как бывший игрок «Спартака» готовы пройти стажировку в «Динамо» или ЦСКА?

    – Конечно, можно.

    – Важно, чтобы тренер был в прошлом футболистом?

    – Для меня – конечно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1729674833
    Не оттуда камень удалили...((
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    Spartak_forv@
    1729678665
    Почему он постоянно говорит: -рассмотрим,решим,посоветуемся?У него еще команда помощников своих есть что ли,или это типа-Мы,Александр Второй?)
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    Plyash
    1729684800
    "Мяч и ворота одного размера." Понятно дело... Только вот ноги и мозги тут и там различие имеют.В России деньги платят за хождение по полю,а в европе за игру и титулы.
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