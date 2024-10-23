Мостовой заявил, что нет разницы между российским и европейским футболом: «Мяч и ворота – одного размера»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящей стажировке.
- Ранее Мостовому отказал в стажировке «Спартак».
- Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
– Всем для получения лицензии нужно пройти стажировку. Вариантов много, с этим нет проблем. Мы выбираем. Я был в больнице, здоровье дороже.
– Не важно, российский или иностранный клуб?
– Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Мяч и ворота – одного размера.
– Вы как бывший игрок «Спартака» готовы пройти стажировку в «Динамо» или ЦСКА?
– Конечно, можно.
– Важно, чтобы тренер был в прошлом футболистом?
– Для меня – конечно.