23 октября 2024 года на стадионе «Маракана» состоится матч семнадцатого тура Серии A Бразилии между «Флуминенсе» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды борются за выживание в лиге, и каждая очко имеет большое значение.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» после 29 туров набирает 33 очка и занимает 15-е место в таблице. Команда недавно одержала победу над «Фламенго» (2:0), что стало позитивным моментом в их серии игр. В последних пяти матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 4, что говорит о недостаточной атакующей мощи, но более-менее стабильной обороне. Лучший бомбардир команды – Джон Арьяс, забивший 12 голов в 43 матчах. Домашняя статистика «Флуминенсе» также поддерживает их шансы: они не проигрывают в 9 из 11 последних матчей дома.

Последние матчи «Флуминенсе»:

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» переживает не лучший период, занимая 18-е место в таблице с 31 очком после 28 туров. Команда проиграла три последних матча, включая поражение от «Коринтианса» (2:5). В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола и пропустила 11, что демонстрирует их слабость в обороне. Лучший бомбардир – Гонсало Мастриани, забивший 16 голов в 45 матчах. Команда нуждается в улучшении своих результатов, чтобы избежать вылета.

Последние матчи «Атлетико Паранаэнсе»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Флуминенсе» и «Атлетико Паранаэнсе» команды показывали смешанные результаты. Последние матчи говорят о преимуществе «Флуминенсе» на домашнем поле.

Серия A. 28.08.2023: «Атлетико Паранаэнсе» 2:2 «Флуминенсе»

Серия A. 22.04.2023: «Флуминенсе» 2:0 «Атлетико Паранаэнсе»

Серия A. 04.09.2022: «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Флуминенсе»

Статистика

«Флуминенсе»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Атлетико Паранаэнсе»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Атлетико Паранаэнсе»

Исходя из текущей формы команд и домашнего преимущества «Флуминенсе», можно ожидать, что хозяева поля будут иметь преимущество. «Атлетико Паранаэнсе» демонстрирует слабую оборону, и им будет сложно справиться с «Флуминенсе», который в последнее время стабилизировал свою игру на домашнем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Флуминенсе» – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Флуминенсе» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Флуминенсе».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Флуминенсе» за коэффициент 7.00.