Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Флуминенсе» – «Атлетико Паранаэнсе», Серия A, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Флуминенсе» – «Атлетико Паранаэнсе», Серия A, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Маракана» состоится матч семнадцатого тура Серии A Бразилии между «Флуминенсе» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды борются за выживание в лиге, и каждая очко имеет большое значение.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» после 29 туров набирает 33 очка и занимает 15-е место в таблице. Команда недавно одержала победу над «Фламенго» (2:0), что стало позитивным моментом в их серии игр. В последних пяти матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 4, что говорит о недостаточной атакующей мощи, но более-менее стабильной обороне. Лучший бомбардир команды – Джон Арьяс, забивший 12 голов в 43 матчах. Домашняя статистика «Флуминенсе» также поддерживает их шансы: они не проигрывают в 9 из 11 последних матчей дома.

    Последние матчи «Флуминенсе»:

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» переживает не лучший период, занимая 18-е место в таблице с 31 очком после 28 туров. Команда проиграла три последних матча, включая поражение от «Коринтианса» (2:5). В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола и пропустила 11, что демонстрирует их слабость в обороне. Лучший бомбардир – Гонсало Мастриани, забивший 16 голов в 45 матчах. Команда нуждается в улучшении своих результатов, чтобы избежать вылета.

    Последние матчи «Атлетико Паранаэнсе»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Флуминенсе» и «Атлетико Паранаэнсе» команды показывали смешанные результаты. Последние матчи говорят о преимуществе «Флуминенсе» на домашнем поле.

    • Серия A. 28.08.2023: «Атлетико Паранаэнсе» 2:2 «Флуминенсе»
    • Серия A. 22.04.2023: «Флуминенсе» 2:0 «Атлетико Паранаэнсе»
    • Серия A. 04.09.2022: «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Флуминенсе»

    Статистика

    «Флуминенсе»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Атлетико Паранаэнсе»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Атлетико Паранаэнсе»

    Исходя из текущей формы команд и домашнего преимущества «Флуминенсе», можно ожидать, что хозяева поля будут иметь преимущество. «Атлетико Паранаэнсе» демонстрирует слабую оборону, и им будет сложно справиться с «Флуминенсе», который в последнее время стабилизировал свою игру на домашнем стадионе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 2.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Флуминенсе» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Флуминенсе».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Флуминенсе» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 