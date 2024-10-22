23 октября 2024 года на стадионе «Маракана» состоится матч семнадцатого тура Серии A Бразилии между «Флуминенсе» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды борются за выживание в лиге, и каждая очко имеет большое значение.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» после 29 туров набирает 33 очка и занимает 15-е место в таблице. Команда недавно одержала победу над «Фламенго» (2:0), что стало позитивным моментом в их серии игр. В последних пяти матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 4, что говорит о недостаточной атакующей мощи, но более-менее стабильной обороне. Лучший бомбардир команды – Джон Арьяс, забивший 12 голов в 43 матчах. Домашняя статистика «Флуминенсе» также поддерживает их шансы: они не проигрывают в 9 из 11 последних матчей дома.
Последние матчи «Флуминенсе»:
- «Фламенго» 0:2 «Флуминенсе»
- «Флуминенсе» 1:0 «Крузейро»
- «Атлетико Гойяньенсе» 1:0 «Флуминенсе»
- «Атлетико Минейро» 2:0 «Флуминенсе»
- «Флуминенсе» 0:1 «Ботафого»
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» переживает не лучший период, занимая 18-е место в таблице с 31 очком после 28 туров. Команда проиграла три последних матча, включая поражение от «Коринтианса» (2:5). В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола и пропустила 11, что демонстрирует их слабость в обороне. Лучший бомбардир – Гонсало Мастриани, забивший 16 голов в 45 матчах. Команда нуждается в улучшении своих результатов, чтобы избежать вылета.
Последние матчи «Атлетико Паранаэнсе»:
- «Коринтианс» 5:2 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Атлетико Паранаэнсе» 0:1 «Ботафого»
- «Фламенго» 1:0 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Расинг Авельянеда» 4:1 «Атлетико Паранаэнсе»
- «Крисиума» 0:0 «Атлетико Паранаэнсе»
Личные встречи
В последних очных встречах «Флуминенсе» и «Атлетико Паранаэнсе» команды показывали смешанные результаты. Последние матчи говорят о преимуществе «Флуминенсе» на домашнем поле.
- Серия A. 28.08.2023: «Атлетико Паранаэнсе» 2:2 «Флуминенсе»
- Серия A. 22.04.2023: «Флуминенсе» 2:0 «Атлетико Паранаэнсе»
- Серия A. 04.09.2022: «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 «Флуминенсе»
Статистика
«Флуминенсе»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Атлетико Паранаэнсе»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Атлетико Паранаэнсе»
Исходя из текущей формы команд и домашнего преимущества «Флуминенсе», можно ожидать, что хозяева поля будут иметь преимущество. «Атлетико Паранаэнсе» демонстрирует слабую оборону, и им будет сложно справиться с «Флуминенсе», который в последнее время стабилизировал свою игру на домашнем стадионе.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Флуминенсе» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Флуминенсе» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Флуминенсе».
Рекомендация: 1:0 в пользу «Флуминенсе» за коэффициент 7.00.