Головин отреагировал на признание лучшим футболистом России-2024

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в голосовании «Лучший футболист России-2024. Он стал лучшим в стране второй год подряд.
«Большое спасибо за такую оценку, благодарен всем, кто проголосовал за меня в вашем опросе.
Как уже говорил год назад, здорово, что в этом голосовании принимают участие и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. То есть разные представители футбольного сообщества», – сказал Головин.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- 28-летний россиянин осенью продлил контракт с клубом до конца июня 2029 года.
- В этом сезоне Головин провел 18 матчей за «Монако», забил 2 гола, отдал 1 передачу.