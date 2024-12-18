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    • Головин отреагировал на признание лучшим футболистом России-2024

    Головин отреагировал на признание лучшим футболистом России-2024

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в голосовании «Лучший футболист России-2024. Он стал лучшим в стране второй год подряд.

    «Большое спасибо за такую оценку, благодарен всем, кто проголосовал за меня в вашем опросе.

    Как уже говорил год назад, здорово, что в этом голосовании принимают участие и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. То есть разные представители футбольного сообщества», – сказал Головин.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • 28-летний россиянин осенью продлил контракт с клубом до конца июня 2029 года.
    • В этом сезоне Головин провел 18 матчей за «Монако», забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 12:23
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    Комментарии (5)
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    САДЫЧОК
    1734518018
    Никакущий, с навесами вникуда Головин лучший? Бред да и только! Позорище!
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    алдан2014
    1734526482
    Три результативных действия в 18ти играх у лучшего игрока России,который играет не в России. Мир сошел с ума? В рпл пол лиги лучше по статистике даже
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