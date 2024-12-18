Головин отреагировал на признание лучшим футболистом России-2024

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в голосовании «Лучший футболист России-2024. Он стал лучшим в стране второй год подряд.

«Большое спасибо за такую оценку, благодарен всем, кто проголосовал за меня в вашем опросе.

Как уже говорил год назад, здорово, что в этом голосовании принимают участие и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. То есть разные представители футбольного сообщества», – сказал Головин.