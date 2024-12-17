Винисиус: «Да, я лучший игрок в мире»

Нападающий «Реала» Винисиус прокомментировал вручение ему награды The Best как лучшему игроку 2024 года.

«Пришел, увидел, победил. Пришло время того маленького мальчика, который видел, как его кумиры поднимали этот приз.

Пришло мое время. Да, я лучший игрок в мире, я упорно боролся за это. Меня пытались и пытаются обесценить, унизить, но они не готовы. Никто не может мне указывать, как вести себя и как бороться», – написал бразилец в соцсети.