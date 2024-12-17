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    Винисиус: «Да, я лучший игрок в мире»

    Нападающий «Реала» Винисиус прокомментировал вручение ему награды The Best как лучшему игроку 2024 года.

    «Пришел, увидел, победил. Пришло время того маленького мальчика, который видел, как его кумиры поднимали этот приз.

    Пришло мое время. Да, я лучший игрок в мире, я упорно боролся за это. Меня пытались и пытаются обесценить, унизить, но они не готовы. Никто не может мне указывать, как вести себя и как бороться», – написал бразилец в соцсети.

    • Летом бразилец помог «Реалу» выиграть титул Лиги чемпионов.
    • Также команда выиграла Примеру.
    • Винисиус в 2024 году стал самым дорогим игроком в мире (200 миллионов евро).

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 23:45
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1734468923
    Съешь пирожок с хреном.
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    Benifacto
    1734469389
    опять бананы задерживают....
    Ответить
    momwig_
    1734469413
    М-да.. Футбол уже не тот...))
    Ответить
    рылы
    1734469534
    заплакал хоть?
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