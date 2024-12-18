Комличенко назвал травмы Глушенкова «футбольной кармой»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Максим Глушенков получил травмы из-за своих слов.

Форвард «Зенита» ранее заявил, что видит больше пользы в тренировке с бразильцами «Зенита», чем в игре за сборную России с нынешними соперниками.

– Как ты воспринял слова Глушенкова, что он лучше потренируется с легионерами «Зенита», чем будет играть за сборную со слабым соперником?

– Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков – человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чем и когда говорит в медиа. Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь – вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

– Разрыв крестообразной связки был.

– А, «кресты». Но когда они были – еще в «Спартаке». А так я не помню. Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас раз – и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует – немножко наказал за это.