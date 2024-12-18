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    Комличенко назвал травмы Глушенкова «футбольной кармой»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Максим Глушенков получил травмы из-за своих слов.

    Форвард «Зенита» ранее заявил, что видит больше пользы в тренировке с бразильцами «Зенита», чем в игре за сборную России с нынешними соперниками.

    – Как ты воспринял слова Глушенкова, что он лучше потренируется с легионерами «Зенита», чем будет играть за сборную со слабым соперником?

    – Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков – человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чем и когда говорит в медиа. Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь – вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

    – Разрыв крестообразной связки был.

    – А, «кресты». Но когда они были – еще в «Спартаке». А так я не помню. Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас раз – и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует – немножко наказал за это.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.12.2024 13:15
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1734518313
    обязательно
    Ответить
    Интерес
    1734521211
    Язык до травматизма доводит???
    Ответить
    алдан2014
    1734525762
    Ляпнул,лишь бы ляпнуть
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    sined1951
    1734526455
    Комличенко умом не блещет и приметы у него странные.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734534361
    Ля,как резко опустился до уровня депутатов,которые на него наехали
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1734545673
    А что - правильно сказал.
    Ответить
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