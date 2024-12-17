Российский бизнесмен может купить бразильский клуб

Владелец «Монако» и «Серкль Брюгге» россиянин Дмитрий Рыболовлев входит в число трех претендентов на приобретение бразильского «Васко да Гама».

По данным Globo, посредником в переговорах является генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро. Также на покупку клуба из Рио-де-Жанейро претендуют грек Евангелос Маринакис и итальянец Андреа Радриццани.