Российский бизнесмен может купить бразильский клуб

Владелец «Монако» и «Серкль Брюгге» россиянин Дмитрий Рыболовлев входит в число трех претендентов на приобретение бразильского «Васко да Гама».
По данным Globo, посредником в переговорах является генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро. Также на покупку клуба из Рио-де-Жанейро претендуют грек Евангелос Маринакис и итальянец Андреа Радриццани.
- Компания Рыболовлева приобрела контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.
- «Васко да Гама» в минувшем сезоне занял 10-е место в чемпионате Бразилии.
- Клуб 1 раз выигрывал Кубок Либертадорес, 4 раза – национальный чемпионат, в 2000 году был финалистом клубного ЧМ.