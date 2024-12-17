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    Российский бизнесмен может купить бразильский клуб

    Владелец «Монако» и «Серкль Брюгге» россиянин Дмитрий Рыболовлев входит в число трех претендентов на приобретение бразильского «Васко да Гама».

    По данным Globo, посредником в переговорах является генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро. Также на покупку клуба из Рио-де-Жанейро претендуют грек Евангелос Маринакис и итальянец Андреа Радриццани.

    • Компания Рыболовлева приобрела контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.
    • «Васко да Гама» в минувшем сезоне занял 10-е место в чемпионате Бразилии.
    • Клуб 1 раз выигрывал Кубок Либертадорес, 4 раза – национальный чемпионат, в 2000 году был финалистом клубного ЧМ.

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    Источник: Globo

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    17.12.2024 10:44
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    Комментарии (10)
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    Cleaner
    1734423802
    Вот у меня назвать Рыболовлева россиянином язык не поворачивается. Жулик, ПРИСВОИВШИЙ и потом продавший УРАЛКАЛИЙ(который строила вся страна) и теперь ПАРАЗИТИРУЮЩИЙ на украденных деньгах.((((((((((((((((((
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    The only one
    1734426801
    "россиянин" Дмитрий Рыболовлев. А много ли этот кадр сделал для страны, чтобы его называли россиянином?
    Ответить
    Виктор-Губанков-yandex
    1734427608
    Российских бизнесменов не исправить. А может лучше Химки купить? А ещё лучше эти же деньги На СВО пожертвовать.
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