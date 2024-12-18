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    • Канчельскис предсказал будущее Мудрика после допинг-скандала

    Канчельскис предсказал будущее Мудрика после допинг-скандала

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на положительную допинг-пробу Михаила Мудрика.

    Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» сдал положительный допинг-тест в ноябре после матча за сборную Украины. У него обнаружили мельдоний.

    «Мудрик – молодец, доигрался. Какое будущее его ждeт? Если на четыре года дисквалификацию дают, то надо прощаться с футболом. Два года 100% дадут, а там уже, конечно, тяжело восстанавливаться. Он не закончит, будет, конечно, играть в командах среднего уровня, но уже не в таком клубе, как «Челси».

    Я думаю, это был не мельдоний, это были другие препараты. На мельдоний списывают, да и всe, сказки рассказывают всем. Другое что‑то, наверное, было. Где‑то в клубе отдыхал, гулял и принимал какие‑то иные препараты. Думаю, что могло быть даже что‑то посерьeзнее. Милдронат – это чисто для сердца, для сердечных мышц, это ничего не дает. Я думаю, там посерьeзнее проблема. Дисквалификация будет очень жeсткая и серьeзная», – сказал Канчельскис.

    • Мудрик из-за положительной допинг-пробы пропустил последние матчи «Челси».
    • Его временно отстранили от футбола.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.12.2024 12:51
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1734516028
    Вряд ли наказание будет серьёзным.
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    Литейный 4 (returned)
    1734519198
    Верховный главнокомандующий Зелебобик штатовский наркоман и вся их ВСУ под коксом. А он что хуже? Гыгыгы
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