Канчельскис предсказал будущее Мудрика после допинг-скандала

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на положительную допинг-пробу Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» сдал положительный допинг-тест в ноябре после матча за сборную Украины. У него обнаружили мельдоний.

«Мудрик – молодец, доигрался. Какое будущее его ждeт? Если на четыре года дисквалификацию дают, то надо прощаться с футболом. Два года 100% дадут, а там уже, конечно, тяжело восстанавливаться. Он не закончит, будет, конечно, играть в командах среднего уровня, но уже не в таком клубе, как «Челси».

Я думаю, это был не мельдоний, это были другие препараты. На мельдоний списывают, да и всe, сказки рассказывают всем. Другое что‑то, наверное, было. Где‑то в клубе отдыхал, гулял и принимал какие‑то иные препараты. Думаю, что могло быть даже что‑то посерьeзнее. Милдронат – это чисто для сердца, для сердечных мышц, это ничего не дает. Я думаю, там посерьeзнее проблема. Дисквалификация будет очень жeсткая и серьeзная», – сказал Канчельскис.