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    Губерниев отреагировал на слова Карпина про комментаторов

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина. Главный тренер сборной России ранее заявил, что комментаторы не могут давать оценку действиям футболиста.

    «Я считаю, что Карпин абсолютно прав! Футбольный комментатор не имеет права давать оценку действиям футболистов. Потому что такое право есть у комментатора лыж, биатлона, плавания и гребли. Вот здесь, однозначно, имеет полное право делать это на федеральном канале, имеет доступ к эфиру. А что касается действий футбольного комментатора, то снова повторюсь, Валерий Георгиевич абсолютно прав.

    Как футбольный обозреватель хочу сказать, что я оценивал игроков, оцениваю и буду оценивать. Но то, что можно футбольному обозревателю, никак нельзя футбольному комментатору. Карпин прав!» – сказал Губерниев.

    • Карпин считает, что комментаторы должны избегать оценочных суждений во время репортажей и говорить о том, что происходит на футбольном поле.
    • С июля 2016 года по декабрь 2017-го Карпин работал редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».

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    Источник: Sport24

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    18.12.2024 14:28
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1734522051
    Губерниев-профессиональный обоРЗеватель.Оборзел-выгнали из пространства биатлона,по этой же причине могучая Лена Вяльбе выбросила его броском через бедро из лыж,как только он на горизонте появился.Но это всё-относительно независимые структуры,не сунется же он в ведомство Кремлёва,тот и натовцам спуску не даёт! Поэтому Губеру ничего не остаётся,как быть обоРЗевателем и вести кремлёвские концерты ,да церемонии награждения всяких певунов-плясунов,бедняге... А так в чём-то он прав.
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    gor77
    1734528580
    О! Ветер изменился и "биатлонный гребец" заговорил по-другому.)))) Головоньки хлопцу начальники промыли малость.)))))))))))
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    Spartak_forv@
    1734533355
    «Звезда» в квадрате,если не в кубе и полное отсутствие самокритики
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    nominum
    1734541667
    Губер когда-то уже оценил вратаря Зенита Малафеева в эфире, думая, что микрофон выключен. (По-моему когда Веллитон Акинфея травмировал, если не ошибаюсь) После этого комментировать футбол ему не дают.))
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