Губерниев отреагировал на слова Карпина про комментаторов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина. Главный тренер сборной России ранее заявил, что комментаторы не могут давать оценку действиям футболиста.

«Я считаю, что Карпин абсолютно прав! Футбольный комментатор не имеет права давать оценку действиям футболистов. Потому что такое право есть у комментатора лыж, биатлона, плавания и гребли. Вот здесь, однозначно, имеет полное право делать это на федеральном канале, имеет доступ к эфиру. А что касается действий футбольного комментатора, то снова повторюсь, Валерий Георгиевич абсолютно прав.

Как футбольный обозреватель хочу сказать, что я оценивал игроков, оцениваю и буду оценивать. Но то, что можно футбольному обозревателю, никак нельзя футбольному комментатору. Карпин прав!» – сказал Губерниев.