20 октября 2024 года на стадионе «Spartak» пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сойдутся «Елимай» и «Астана». Оба коллектива ведут борьбу за высокие места в чемпионате, и этот матч имеет ключевое значение для обеих команд.

«Елимай»

«Елимай» демонстрирует неплохую форму, несмотря на поражение в последнем туре от «Жетысу» (0:2). Команда располагается на 3 месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. В последних пяти матчах они забили 9 голов, но при этом пропустили 6, что указывает на определенные проблемы в обороне. Главный бомбардир команды – Никита Корзун, который уже забил 8 голов в текущем сезоне. Команда стабильно забивает в домашних матчах, что может сыграть важную роль в предстоящем противостоянии.

Последние матчи «Елимай»:

«Астана» находится в хорошей форме и не проигрывает уже 8 матчей подряд в Премьер-лиге. Команда занимает 5 место с 34 очками после 19 туров и активно борется за место в верхней части таблицы. В последних пяти играх «Астана» забила 10 голов, пропустив при этом только 3. Основная угроза исходит от Джеффри Чарльза, который забил 11 мячей в 13 матчах. Защита команды выглядит надежно, и они стабильно забивают в каждом матче, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

Последние матчи «Астаны»:

Личные встречи

Последняя встреча между командами состоялась 31 марта 2024 года, и тогда «Елимай» смог одержать минимальную победу со счетом 1:0 на выезде. В предыдущих встречах также наблюдалось соперничество с низким количеством голов. Это подчеркивает тенденцию к осторожной игре с обеих сторон, что может сказаться и на предстоящем матче.

Последние личные встречи:

«Астана» 0:1 «Елимай»

Статистика

«Елимай»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

«Астана»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Елимай» – «Астана»

Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Астана» выглядит фаворитом матча. Команда демонстрирует стабильную атаку и надежную оборону, что позволяет рассчитывать на их успех. «Елимай», несмотря на свои домашние результаты, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть против них. Ожидается, что «Астана» сможет использовать свои шансы и забить как минимум один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астаны» – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Астаны».

Рекомендация: 0:1 в пользу «Астаны» за коэффициент 6.00.