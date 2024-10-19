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    • Прогноз на точный счет матча «Елимай» – «Астана», Премьер-лига Казахстана, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Елимай» – «Астана», Премьер-лига Казахстана, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Spartak» пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сойдутся «Елимай» и «Астана». Оба коллектива ведут борьбу за высокие места в чемпионате, и этот матч имеет ключевое значение для обеих команд.

    «Елимай»

    «Елимай» демонстрирует неплохую форму, несмотря на поражение в последнем туре от «Жетысу» (0:2). Команда располагается на 3 месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. В последних пяти матчах они забили 9 голов, но при этом пропустили 6, что указывает на определенные проблемы в обороне. Главный бомбардир команды – Никита Корзун, который уже забил 8 голов в текущем сезоне. Команда стабильно забивает в домашних матчах, что может сыграть важную роль в предстоящем противостоянии.

    Последние матчи «Елимай»:

    «Астана»

    «Астана» находится в хорошей форме и не проигрывает уже 8 матчей подряд в Премьер-лиге. Команда занимает 5 место с 34 очками после 19 туров и активно борется за место в верхней части таблицы. В последних пяти играх «Астана» забила 10 голов, пропустив при этом только 3. Основная угроза исходит от Джеффри Чарльза, который забил 11 мячей в 13 матчах. Защита команды выглядит надежно, и они стабильно забивают в каждом матче, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

    Последние матчи «Астаны»:

    Личные встречи

    Последняя встреча между командами состоялась 31 марта 2024 года, и тогда «Елимай» смог одержать минимальную победу со счетом 1:0 на выезде. В предыдущих встречах также наблюдалось соперничество с низким количеством голов. Это подчеркивает тенденцию к осторожной игре с обеих сторон, что может сказаться и на предстоящем матче.

    Последние личные встречи:

    • «Астана» 0:1 «Елимай»

    Статистика

    «Елимай»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Астана»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Елимай» – «Астана»

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Астана» выглядит фаворитом матча. Команда демонстрирует стабильную атаку и надежную оборону, что позволяет рассчитывать на их успех. «Елимай», несмотря на свои домашние результаты, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть против них. Ожидается, что «Астана» сможет использовать свои шансы и забить как минимум один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астаны» – коэффициент 2.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Астаны».

    Рекомендация: 0:1 в пользу «Астаны» за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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