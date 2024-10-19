20 октября 2024 года на стадионе «Spartak» пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сойдутся «Елимай» и «Астана». Оба коллектива ведут борьбу за высокие места в чемпионате, и этот матч имеет ключевое значение для обеих команд.
«Елимай»
«Елимай» демонстрирует неплохую форму, несмотря на поражение в последнем туре от «Жетысу» (0:2). Команда располагается на 3 месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. В последних пяти матчах они забили 9 голов, но при этом пропустили 6, что указывает на определенные проблемы в обороне. Главный бомбардир команды – Никита Корзун, который уже забил 8 голов в текущем сезоне. Команда стабильно забивает в домашних матчах, что может сыграть важную роль в предстоящем противостоянии.
Последние матчи «Елимай»:
- «Жетысу» 2:0 «Елимай»
- «Шахтер» 1:2 «Елимай»
- «Елимай» 2:1 «Тобол»
- «Актобе» 1:3 «Елимай»
- «Елимай» 2:1 «Кызыл-Жар»
«Астана»
«Астана» находится в хорошей форме и не проигрывает уже 8 матчей подряд в Премьер-лиге. Команда занимает 5 место с 34 очками после 19 туров и активно борется за место в верхней части таблицы. В последних пяти играх «Астана» забила 10 голов, пропустив при этом только 3. Основная угроза исходит от Джеффри Чарльза, который забил 11 мячей в 13 матчах. Защита команды выглядит надежно, и они стабильно забивают в каждом матче, что делает их фаворитами предстоящей встречи.
Последние матчи «Астаны»:
- «Астана» 3:0 «Шахтер Караганда»
- «Астана» 1:0 «ТСЦ Бачка Топола»
- «Женис» 1:1 «Астана»
- «Ордабасы» 2:4 «Астана»
- «Кайсар» 0:1 «Астана»
Личные встречи
Последняя встреча между командами состоялась 31 марта 2024 года, и тогда «Елимай» смог одержать минимальную победу со счетом 1:0 на выезде. В предыдущих встречах также наблюдалось соперничество с низким количеством голов. Это подчеркивает тенденцию к осторожной игре с обеих сторон, что может сказаться и на предстоящем матче.
Последние личные встречи:
- «Астана» 0:1 «Елимай»
Статистика
«Елимай»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах
«Астана»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Елимай» – «Астана»
Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Астана» выглядит фаворитом матча. Команда демонстрирует стабильную атаку и надежную оборону, что позволяет рассчитывать на их успех. «Елимай», несмотря на свои домашние результаты, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть против них. Ожидается, что «Астана» сможет использовать свои шансы и забить как минимум один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Астаны» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Астаны».
Рекомендация: 0:1 в пользу «Астаны» за коэффициент 6.00.