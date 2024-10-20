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  • «Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 12:50
Елимай
20.10.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Астана
33' У. Камара 36' М. Томасов 82' Р. Каримов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-1-3-2-1
35
Коваль
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
77
Шомко
89
Чина
14
Машуков
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
22
Марочкин
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
14
Машуков
15
Шмидт
15
Шмидт
14
Машуков
4
Пенчиков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
4
Пенчиков
6
Дарабаев
92
Корнетт
92
Корнетт
6
Дарабаев
7
Эбонг
3
Калайца
3
Калайца
7
Эбонг
7
Грипши
7
Куат
7
Куат
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Елимай
Астана
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Елимай - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Астана»

«Елимай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Елимай
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