20.10.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-1-3-2-1
35
Коваль
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
77
Шомко
89
Чина
14
Машуков
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
22
Марочкин
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
14
Машуков
15
Шмидт
15
Шмидт
14
Машуков
4
Пенчиков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
4
Пенчиков
6
Дарабаев
92
Корнетт
92
Корнетт
6
Дарабаев
7
Эбонг
3
Калайца
3
Калайца
7
Эбонг
7
Грипши
7
Куат
7
Куат
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Елимай
Астана
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Елимай - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Астаны», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»