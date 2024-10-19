20 октября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Челси». Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют хорошие результаты, что обещает зрелищную и напряженную игру.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице с 18 очками. Команда уверенно проводит текущий сезон, одержав 6 побед в 7 матчах. «Ливерпуль» побеждает в 3 последних матчах и демонстрирует отличную форму в атаке, забивая в среднем 2.60 гола за игру. Мохамед Салах продолжает быть ключевым игроком команды, забив 6 голов в 10 матчах.

Последние матчи «Ливерпуля»:

«Челси»

«Челси» занимает 4-е место с 14 очками и не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги. Кристофер Нкунку является лучшим бомбардиром команды, забив 7 голов в 11 матчах. Команда показывает стабильную результативность, забивая в 10 матчах подряд, но имеет слабости в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру.

Последние матчи «Челси»:

Личные встречи

В последних встречах «Ливерпуль» имеет преимущество, не проигрывая «Челси» в 9 последних матчах. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл со счетом 4:1 на своем поле. Статистика говорит о том, что «Ливерпуль» чувствует себя уверенно против «Челси», особенно на своем стадионе.

Последние встречи:

«Челси» 0:1 «Ливерпуль» (Кубок лиги)

«Ливерпуль» 4:1 «Челси»

«Челси» 1:1 «Ливерпуль»

Статистика

«Ливерпуль»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

«Челси»

Забивает в среднем: 3.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 17 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси»

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом встречи. Учитывая их хорошую атаку и сильную оборону, команда Юргена Клоппа имеет все шансы на победу на своем поле. «Челси» же, несмотря на неплохую форму, имеет проблемы в обороне, которые могут сыграть решающую роль в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Учитывая статистику и форму обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ливерпуля» с разницей в один-два мяча.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.