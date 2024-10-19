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    • Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Челси», Англия. Премьер-лига, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Челси», Англия. Премьер-лига, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Челси». Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют хорошие результаты, что обещает зрелищную и напряженную игру.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице с 18 очками. Команда уверенно проводит текущий сезон, одержав 6 побед в 7 матчах. «Ливерпуль» побеждает в 3 последних матчах и демонстрирует отличную форму в атаке, забивая в среднем 2.60 гола за игру. Мохамед Салах продолжает быть ключевым игроком команды, забив 6 голов в 10 матчах.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    «Челси»

    «Челси» занимает 4-е место с 14 очками и не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги. Кристофер Нкунку является лучшим бомбардиром команды, забив 7 голов в 11 матчах. Команда показывает стабильную результативность, забивая в 10 матчах подряд, но имеет слабости в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру.

    Последние матчи «Челси»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Ливерпуль» имеет преимущество, не проигрывая «Челси» в 9 последних матчах. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл со счетом 4:1 на своем поле. Статистика говорит о том, что «Ливерпуль» чувствует себя уверенно против «Челси», особенно на своем стадионе.

    Последние встречи:

    • «Челси» 0:1 «Ливерпуль» (Кубок лиги)
    • «Ливерпуль» 4:1 «Челси»
    • «Челси» 1:1 «Ливерпуль»

    Статистика

    «Ливерпуль»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    «Челси»

    • Забивает в среднем: 3.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 17 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси»

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом встречи. Учитывая их хорошую атаку и сильную оборону, команда Юргена Клоппа имеет все шансы на победу на своем поле. «Челси» же, несмотря на неплохую форму, имеет проблемы в обороне, которые могут сыграть решающую роль в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая статистику и форму обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ливерпуля» с разницей в один-два мяча.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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