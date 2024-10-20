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  • «Ливерпуль» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Ливерпуль» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 17:20
Ливерпуль
20.10.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Челси
29' М. Салах (П) 51' К. Джонс
48' Н. Джексон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
38
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
45
Лавиа
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
24
Джеймс
12
Вейга
12
Вейга
24
Джеймс
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ливерпуль - Челси
4
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
13
Офсайды
5
0
Количество передач
409
536
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси»

«Ливерпуль» – «Челси» смтреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль
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