20.10.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
38
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
45
Лавиа
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
24
Джеймс
12
Вейга
12
Вейга
24
Джеймс
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ливерпуль - Челси
4
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
13
Офсайды
5
0
Количество передач
409
536
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»