АПЛ. «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1) и сохранил лидерство в чемпионате Англии.

В матче 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» победил «Челси» со счетом 2:1.

«Красные» открыли счет на 29-й минуте – Мохамед Салах реализовал пенальти. «Синие» отыгрались на 48-й. Гол у гостей забил Николас Джексон. Победный гол «Ливерпуля» на 51-й минуте на счету Кертиса Джонса.

Мерсисайдцы лидируют в чемпионате Англии с 21 очком после 8 матчей. Они опережают на 1 очко «Манчестер Сити». «Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах.

«Челси» занимает 6-е место в АПЛ с 14 очками. Лондонцы прервали серию из 7 матчей подряд без поражений во всех турнирах.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Ливерпуль – Челси – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 29 (с пенальти); 1:1 – Джексон, 48; 2:1 – Джонс, 51.

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